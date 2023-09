Le marchand de tapis de Constantinople T.2 - Reimena Yee - la chronique BD

Résumé : Réfugié en Angleterre après la mort de sa femme, Zeynel, l’immortel marchand de tapis, continue de vendre ses plus beaux produits à des Lords anglais. Toutefois, son passé finit par le rattraper...

Critique : Suite et fin pour cette sublime histoire orientale, qui ressuscite à la fois l’ambiance des Mille et Une Nuits et celle de Bram Stoker, se permettant de venir elle aussi dans cette Angleterre victorienne comme le roman originel de vampires. Si l’on côtoie donc moins cet Orient fantasmagorique, quelques paraboles viennent encore rappeler ces antiques récits d’hommes sages, de versets coraniques, d’animaux légendaires et de djinns maléfiques. Car le message est toujours aussi important avec Reimena Yee : après la patience du premier tome, c’est le pardon et la résilience qui triomphent dans ce second, où le héros voit son bourreau revenir auprès de lui pour clore un cycle infernal. La rédemption pour l’un, l’absolution pour l’autre. C’est dans un ton cependant plus philosophique que religieux que se dessine la morale de cette fable très douce et très délicate. Au terme de ces 600 pages à la fois lyriques et fantastiques, le lecteur retiendra l’impression qu’en dépit de la distance lointaine, le temps passé et l’irruption du surnaturel, l’humain reste l’élément fondateur et central.

© Kinaye / Yee

Récompensée aux Eisner Awards pour son style, Yee possède un trait reconnaissable et agréable, ne serait-ce que par sa palette de tons chauds et ses visages affables. Si les tapis sont moins présents (et donc moins à mêmes de charmer le lecteur), certaines pages continuent d’envoûter en ce qu’elles proposent des motifs, des couleurs radicalement différentes de celles qui les précédent, justifiant par exemple les changements de narration. L’ensemble est ainsi plein de vitalité, même lorsque le thème de la mort, d’ailleurs omniprésent, s’invite dans cerrains chapitres, chaque dessin donnant l’impression de vaincre la malédiction qui touche le héros.

© Kinaye / Yee

Conclusion splendide d’un dyptique mélangeant Orient et Occident, histoire de goule et leçon de sagesse, Le marchand de tapis est un conte et une fable à découvrir de toute urgence.