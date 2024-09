Seuls T.14 : Les protecteurs – Fabien Vehlmann, Bruno Gazzotti - la chronique BD

Résumé : {Seuls T.14 Les protecteurs} commence avec un résumé dessiné sur plusieurs pages des événements vécus par un groupe de jeunes, Leïla, Dodji, Yvan, Camille et Terry sur les treize premiers tomes. Puis la nouvelle aventure débute par une discussion où de nouveaux arrivants racontent leur dernier souvenir. Oui, le récit se déroule dans les Limbes où les enfants décédés doivent trouver leur chemin et leur rôle après leur mort...

Critique : Le groupe des cinq reprend la route pour de nouvelles aventures. Le résumé en BD remet les souvenirs en tête, mais ne remplace pas le plaisir de lecture des albums précédents, que nous vous recommandons si vous découvrez cette série seulement aujourd’hui. D’ailleurs, si vous ignorez tout de la série, ne lisez pas le résumé, allez vitre vous plonger dans les premiers tomes. Si vous suivez le petit groupe depuis longtemps, ce résumé vous recontextualise toute la série.

On pourrait craindre qu’une fois le mystère évaporé avec les révélations, on se lasse un peu des errances des personnages mais pas du tout. Fabien Vehlmann a su avancer progressivement, dévoiler les mystères au fur et à mesure, en garder quelques uns et basculer petit à petit sur les enjeux des personnages.

On prend un énorme plaisir à retrouver la bande de Leïla, Djodji et leurs amis. Leur but : comprendre ce qui s’est passé la nuit de leurs morts mais ils sont pourchassés en même temps par les premières familles – les plus anciens habitants des limbes –. Que vont-ils découvrir ? Comment se sortiront-ils de l’embuscade menée par leurs adversaires ? Quand le groupe se sépare, on angoisse que certains ou certaines tombent dans un piège adverse, quand ils sont ensemble, on est heureux de voir leur complicité. L’émotion est là au fil de l’album, qui, en plus, nous offre de belles scènes d’action.

© Fabien Vehlmann, Bruno Gazzotti / Rue de Sèvres

un peu de repos avant l’action...



Ces moments épiques, comme tout le reste, sont dessinés par Bruno Gazzotti, toujours dans le style des albums précédents. Personnages détaillés aux visages expressifs, décors réalistes d’un monde semblable au nôtre avec ses particularités. La composition laisse de la place aux dialogues nombreux jusqu’au moment où l’action prend le relais. Lignes de vitesse, nuages de fumée, onomatopées, mouvements dynamique des uns et des autres accentuent de manière efficace l’énergie de ces temps forts. Les couleurs de Usagi contribuent au réalisme des lieux et créent le contraste. Ce ciel bleu et ce soleil éclatant, ces paysages bucoliques, semble bien reposant alors que la tension monte et que les cinq amis font face à un nouveau danger, au péril de leur vie.

Seuls T.14 Les protecteurs nous offre un beau début de nouveau cycle. La tension explose rapidement et la BD finit sur des découvertes qui nous donnent forcément envie de lire la suite, comme à chaque tome, pourrions-nous conclure, mais heureusement, on ne s’y habitue pas.