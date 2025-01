Shin Zero - Mathieu Bablet, Guillaume Singelin - la chronique BD

Résumé : Les {Sentai} sont des super-héros des temps modernes, embauchés par plusieurs sociétés pour réaliser des missions dont personne ne veut. Entre ubérisation de l’héroïsme, entrée dans l’âge adulte et écologie… Une {Auberge espagnole} à la sauce Label 619 !

Critique : Shin Zéro est signé par deux membres majeurs du Label 619, porteurs de nouveaux imaginaires dans la science-fiction française : Mathieu Bablet (scénario) dont la renommé n’est plus à faire depuis Shangri-La et Carbone et Silicium, et Guillaume Singelin (dessin) dont Frontier a remporté de nombreux prix l’année passé. Cette collaboration nous emmène dans un monde où les Kaijus constituent une menace pour le Japon.

Dans ce dense premier tome, nous suivons la vie de cinq Sentai en colocation. Ces Power Rangers de notre enfance sont, comme nous l’avons appris dans la Postface de Mathieu Bablet, « un sous-genre d’un univers bien plus vaste : le tokusatsu ». Hommage à ce genre, Shin Zero ne s’arrête cependant pas là et les auteurs apportent leur propre touche, leur propre patte, pour faire de cette histoire une belle réflexion sur notre société.

Ces cinq jeunes gens sont embauchés par Sentai Corp pour des missions allant de la surveillance de magasins jusqu’à des petites tâches délaissées par la police. Des emplois qui ne sont pas sans rappeler la précarité de certains services de livraisons actuels.

Mathieu Bablet et Guillaume Singelin peignent à merveille les interrogations de ces jeunes gens se trouvant à un tournant de leur vie, celui du passage à l’âge adulte, ce moment où l’on décide des personnes que nous allons devenir. Sans oublier les très belles interrogations sur la famille proposées par les auteurs aussi bien sur la parentalité que sur la façon de traiter nos séniors … Ils brossent tout cela de la plus belle des façons mais sans concession, comme à leur habitude !

Au cours de l’histoire, les préoccupations écologiques, sont de plus en plus présentes et laissent entrevoir des fils d’intrigues pour la suite de cette œuvre. Le premier tome s’achève également par une fin surprenante, qui donne très envie de découvrir la suite. Nous avons hâte de voir où Mathieu Bablet et Guillaume Singelin vont nous emmener et comment ils vont développer les intrigues déjà présentes, et celles, nombreuses, en germes, dans ce premier tome.

Cette BD est une pépite, intelligente et drôle, comme savent le faire les membres du Label 619 !