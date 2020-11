Shindo L’s Cultural Anthropology - Shindo L - chronique BD

Résumé : Les éditions NihoNiba, spécialisées dans les mangas hentai, ont inauguré leur nouvelle collection OHNI cet été avec l’étonnant Shindo L’s Cultural Anthropology. Cette collection, dont l’intitulé joue la comparaison avec le mot "ovni" et signifie Objet Hentai Non Identifié, a pour vocation de mettre en lumière tout un pan du hentai peu publié en France. La part belle est ainsi faite aux histoires les plus fantaisistes, à base de succubes, futanari, tentacules et autres créatures étranges…

Disons le d’emblée, Shindo L’s Cultural Anthropology (ShindoL no Bunka Jinruigaku en VO) n’est pas une œuvre à mettre entre toutes les mains et le lecteur doit savoir dans quoi il s’embarque avant d’entamer les premières pages. Shindo L est un auteur dont les productions se situent bien davantage du côté hard que soft sur l’échelle de l’érotisme. SLCA est son deuxième ouvrage publié en France, après l’excellent Métamorphose, déjà chez NihoNiba. Ce dernier, glauque et pessimiste, s’avère être une sévère critique de la société japonaise et donne un véritable sens aux scènes de sexe, qui servent le récit.

Shindo L / NihoNiba (Taifu Comics)

Le schéma scénaristique de Shindo L’s Cultural Anthropology est beaucoup plus simple et moins réaliste. Chaque chapitre est conçu de la même façon et est le nouvel épisode d’un fil rouge exploratoire.

Le professeur Sôichirô, très jeune surdoué, a besoin que ses assistantes étudiantes, Naomi et Sakura, aillent enquêter sur une mystérieuse cérémonie ou un phénomène étrange, quelque part dans le monde. Ce travail de terrain amène les jeunes filles à tomber dans des situations particulièrement “délicates”, où leur corps font tantôt le plaisir d’un groupe de prêtres ou d’une tribu africaine, tantôt celui de zombies ou d’une pieuvre au curieux système reproductif.

Malgré la diversité de ces situations, l’aspect anthropologique ressort assez peu et reste finalement plutôt centré sur le Japon (avec un détour en Nouvelle-Guinée). Quelques paragraphes à la fin du livre expliquent cependant les éléments réels dont s’est inspiré l’auteur.

Shindo L / NihoNiba-OHNI (Taifu Comics)

Dans ses mises en scène, Shindo L ne s’interdit rien. Comme il l’indique dans la mini-histoire cachée sous la jaquette, aucune scène de sexe n’est “normale”. Certains passages jouent à fond la fantaisie, comme celui où l’héroïne accouche de bébés pieuvres (!), et peuvent s’avérer dérangeants. Mais ils ne choqueront pas si, encore une fois, le lecteur sait ce qu’il tient entre ses mains.

Au demeurant, il est inutile de chercher un quelconque consentement. Naomi et Sakura subissent des relations sexuelles qui ne sont ni plus ni moins que des viols, mais qu’elles acceptent sans sourciller après une vague opposition...

Du côté du dessin, le style de Shindo L est parfaitement reconnaissable et vu la variété des protagonistes, son talent s’exprime pleinement. L’auteur a la pleine maîtrise des corps, qu’il malmène volontiers, et rend particulièrement bien les expressions faciales. Il est d’ailleurs appréciable que ses héroïnes sortent des carcans habituels du hentai, avec des physiques variés et des mensurations vraisemblables.

Les points de vue lors des scènes de sexe sont multipliés au détriment du décor qui ne sert qu’à poser le contexte mais cela reste anecdotique tant ce n’est pas l’objet ici.

Shindo L / NihoNiba-OHNI (Taifu Comics)

Au final, Shindo L’s Cultural Anthropology remplit parfaitement sa mission de porte-étendard d’une collection OHNI centré sur l’imaginaire érotique barré et intense. Bien que trash, il n’en reste pas moins divertissant et devrait clairement plaire aux amateurs du genre.

Pour les férus de hentai plus “classiques”, on renverra vers Métamorphose, qui sera une porte d’entrée plus accessible dans l’univers de Shindo L.