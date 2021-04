Si mes souvenirs sont bons - Delphine Benattar - critique du livre

Résumé : Lola et Lenny ont respectivement huit et quinze ans quand ils vont faire la douloureuse expérience de l’amour. Si Lola, pleine de fougue et de jeunesse veut pousser à son paroxysme ce sentiment nouveau pour elle, Lenny quant à lui se rallie du côté des adultes qui voient d’un mauvais œil cette relation qu’ils jugent malsaine.

Critique : Si les amours adolescentes sur fond estival sont aujourd’hui de l’ordre de l’image d’Épinal, tant ils sont nombreux dans la littérature comme au cinéma, avec Si mes souvenirs sont bons, Delphine Benattar prend le parti d’y ajouter complexité et ambiguïté.

Dès le début, tout semble compromettre la naissance des sentiments de Lola et Lenny. En effet, du haut de ses quinze ans, ce dernier se rend très vite compte que l’amour qu’il porte à cette fillette n’est pas normal et cela le perturbe, même s’il peine à le réprouver. De son côté, Lola, qui est aussi la narratrice du roman, décide de vivre le plus intensément possible les émotions et les sentiments que Lenny lui inspire.

Dès lors, chaque été passé à Ibiza devient pour elle le moyen de se rapprocher un peu plus de lui, alors même que son côté il tente de lui échapper.

Le roman, dans son intrigue comme dans sa forme, devient donc un chassé-croisé amoureux entre les deux héros qui ne cesseront de se courir après, puis de se fuir tout au long de leur vie. Alternant entre l’été et l’année scolaire où elle est sans lui, Lola raconte son parcours avec beaucoup de maturité et n’hésite pas à questionner son propre désir, alors qu’elle n’est qu’une enfant.

Le choix de ce personnage come narratrice permet au récit de désamorcer le malaise qui aurait pu habiter le lecteur en découvrant cette drôle de relation. En effet, Lola ne fait pas que relater cet amour, elle analyse également ce qu’elle éprouve au plus profond d’elle et donne aux lecteurs les clés de son intimité, prouvant que cette histoire est bien plus ambigue qu’une simple romance d’été.