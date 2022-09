Siamo, histoires de fugues - la chronique du spectacle

Résumé : Peter Pan, Fifi Brindacier, David Copperfield, Matilda… Des enfants puisent dans les péripéties de leurs personnages préférés. Ils mettent leurs imaginaires en mouvement, musique, cavalcades pour déjouer la cruauté des adultes et leur monde absurde.

Critique : Avec une écriture collective au plateau, les membres de la La Compagnie du Coup Monté ont mêlé leurs univers, potentiels et sensibilités autour de plusieurs thèmes initiés par Teddy Bogaert, metteur en scène : la fugue d’une mère, la littérature-ressource, les mondes de l’enfance...

Tout se passe dans une grande chambre, un immense terrain de jeu, un imaginaire sans limites dans lesquels on se réfugie mais dont il va falloir sortir, qu’on le veuille ou non.

La littérature jeunesse constitue un échappatoire et une ressource infinie pour affronter les peurs, se (re)constituer, (re)prendre confiance et aller de l’avant malgré les blessures. Les références sont nombreuses et peuplent tout le spectacle. C’est plus un fil rouge qu’une intrigue qui nous est proposé dans une succession de scènes, au risque de répétitions qui pourraient donner un sentiment de longueurs. Mais les quatre comédiens (Caroline Cristofoli, Jean-Albert Deron, Yoanna Marilleaud, Laure Prioul) imposent un rythme effréné avec la fougue de la jeunesse et le public est saisi. Ils se donnent beaucoup, sans ménagement, dans leurs personnages. La dextérité des corps, des effets spectaculaires, une musique très évocatrice contribuent fortement à la narration philosophique, poétique, onirique même.

Les codes de l’enfance sont explorés et partagés : les angoisses, les joies, l’émerveillement, les jeux, les rêves... La relation avec les adultes est un des principaux matériaux avec un parti pris : des parents plus ou moins présents ou qui abandonnent, se désengagent ou sur lesquels on ne peut pas toujours compter. Deux mondes s’affrontent dans une attirance-répulsion et s’interrogent.

La mise en scène, très physique et exigeante, offre des moments de grâce et de tendresse authentique sans oublier des moments d’humour indispensable. C’est touchant. La fin est joliment trouvée, dans un élan collectif plein d’espoirs et en dépit des remous.

Siamo, c’est une vague de créativité et d’inventivité dans un esprit de partage avec un langage œcuménique. Du vrai et très bon théâtre contemporain !