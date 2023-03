Silent Land - Agnieszka Woszczynska - critique

Résumé : Anna (Agnieszka Zulewska) et Adam (Dobromir Dymecki), un couple de polonais aisé et de belle allure, arrivent dans la maison qu’ils ont loué sur une petite île italienne. Très bien élevés, mais distants, ils appellent immédiatement le propriétaire quand ils s’aperçoivent que la piscine est vide.

Critique : Dès les premiers instants, Anna et Adam vont organiser leur séjour comme si il devait impérativement être réglé dans les moindres détails, sans laisser de place à la surprise et encore moins à la fantaisie. Tout est prévu, entre repas diététiques à heures fixes, baignades avec séances de bronzage et jogging dans les bois...

Alors, le problème lié à la piscine contrarie grandement la quiétude et l’organisation de leur séjour. Ils n’ont aucune compassion pour les difficultés en eau que rencontre l’île, et exigent du propriétaire une réparation dans les plus brefs délais. Mais le jeune homme chargé d’assurer les réparations va avoir un accident...

Dans le décor de rêve que constitue cette belle île au soleil (qui discrètement soigne les touristes et refoule les clandestins), la mise en scène précise et sobre distille paradoxalement une ambiance angoissante et mystérieuse. Suite à l’accident de l’ouvrier, les rapports entre Anna et Adam vont peu à peu se dégrader, bouleversant leur ordre si bien établi. Leur rencontre avec un moniteur de plongée français (Jean-Marc Barr), avec lequel sympathise surtout Anna, ne va faire qu’augmenter leur différend sur lequel ils ne réussissent pas à s’expliquer. Et peu à peu les événements vont finir par perdre du sens.

Le basculement inexorable d’un couple dans un univers aux allures paradisiaques, vu par une cinéaste douée et dotée d’un regard impitoyable. Une belle réussite.