Sleeping Dogs - Adam Cooper - critique

Résumé : Roy Freeman (Russell Crowe), policier à la retraite, est atteint de la maladie d’Alzheimer. Il a subi une opération innovante, qui devrait lui permettre de repousser les effets de la perte de mémoire.

Critique : Roy, qui vit seul, a de petits mots collés partout dans son appartement pour l’aider à se souvenir des noms importants et des informations essentielles. Via une ONG, il est contacté par un condamné à mort, qu’il avait arrêté pour meurtre dix ans auparavant avec son collègue Jimmy Remis (Tommy Flanagan). Il ne se souvient pas de l’affaire, mais accepte tout de même de rencontrer l’homme. Grâce à son traitement, des bribes de souvenirs lui reviennent, et lui font comprendre que son collègue et lui ont sûrement un peu vite résolu cette affaire : l’assassinat sauvage de l’éminent professeur Wieder (Marton Csokas). L’ancien policier va alors ressortir le dossier et rencontrer tous les protagonistes, dont son ancien collègue.

Ce thriller lent, aux scènes parfois trop étirées, sorte de "cold case" personnel, tourne tout entier autour des effets de la perte de mémoire de son héros. Comme pour le puzzle qu’il fait chez lui sur les conseils de sa chirurgienne, Roy va reconstituer les détails de l’enquête, qui vont le conduire vers une terrible vérité.

Les effets de la maladie sont tout de même à géométrie variable selon les besoins de l’histoire, les flash-back sont bien opportuns, et plusieurs ressorts ou détails sont un peu grossiers et souvent avec un air de déjà vu.

Reste la prestation de Russell Crowe peu valorisante pour son image : ancien flic alcoolique, viré de la police pour cette raison, désormais diminué, en surpoids et la tête rasé suite à son intervention, il va devoir redoubler d’énergie pour au final, ne parvenir qu’à faire ressurgir ses démons.