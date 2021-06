Solo - Artemio Benki - critique

Résumé : Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin, sort d’un séjour à l’hôpital psychiatrique. Absorbé par la création de sa prochaine œuvre, il tente de faire face à sa maladie et de retrouver une vie en société. Avec la perspective, un jour peut-être, de jouer à nouveau devant un public.

Critique : On a l’habitude en France de faire la soupe à la grimace quand il s’agit de considérer les moyens accordés aux institutions psychiatriques. Ici, en Argentine, les hôpitaux dévolus à cette spécialité médicale souffrent de locaux vétustes, de soignants rares, et de patients livrés à eux-mêmes dans la solitude des couloirs. La pénurie de moyens a ceci de bon que l’inclusion, la participation active des patients à la thérapie de leurs semblables et la créativité sont au cœur de la prise en charge. L’exemple de Martín en constitue un emblème. Son piano accompagne les patients et la musique qu’il produit permet la rencontre des malades, ainsi que des personnes valides dans des lieux alternatifs. L’homme moisit depuis des années dans cet hôpital, attend l’autorisation de sortie, termine sa thérapie grâce à la puissance de son art musical.

Solo est le récit non pas d’une guérison, mais d’un retour à la vie civile, pour un schizophrène assommé par le traitement et son désir de musique. Son seul but est de jouer, saisir toutes les occasions pour donner à entendre ses compositions, partager son langage intérieur sur les touches d’un piano. Il se contente de la maison de ses parents qui a été considérablement abîmée par des squatteurs. Il vit de peu, dans la temporalité si particulière de sa maladie. Après des années d’hospitalisation, il a été oublié des organisateurs de concert, des producteurs et des institutions de musique. La solitude l’accable et le seul moyen d’y faire face est de pratiquer son instrument fétiche. Solo décrit le processus de renaissance après des mois de soins. Martín est suivi par un thérapeute absolument attachant, d’une grande intelligence, qui parvient à restituer un début d’humanité chez son patient. Le réalisateur et producteur Artemio Benki installe sa caméra auprès de son héros, tous les jours, comme une béquille nécessaire à son chemin d’insertion. En quelque sorte, le cinéaste, hélas disparu en 2020, à cinquante-trois ans, met sa propre maladie sur les pas de ce Martín, dont la lucidité sur sa souffrance est magnifique.

Solo est plus qu’un documentaire. C’est le portrait d’un artiste qui se confond avec celui du réalisateur lui-même. La caméra se juxtapose au destin de cet homme qui peine à retrouver le chemin de la création. On assiste à sa sortie d’hôpital, à ses longues déambulations dans la rue, à sa transformation physique, avec le sentiment que le basculement dans la pathologie et l’autodestruction demeurent toujours une éventualité. Mais la musique gagne, comme finalement le cinéma a toujours fini par gagner dans l’existence d’Artemio Benki. Martín et le réalisateur apparaissent comme deux mêmes corps, deux mêmes destinées, fondues dans le brouhaha et la poussière des rues argentines. Solo constitue le récit d’un compagnonnage entre un cinéaste et un pianiste, éprouvés par les tourments de ce qui l’accable physiquement. Mais parce que Martín est officiellement fou, il ne se pose aucune question. Il ose frapper aux portes, jouer dans les restaurants, se mêler à une bande de gamins sur un terrain de sport, s’imposer dans des festivals de musique, comme s’il y avait une urgence à vivre, indépendamment du mal qui le hante.

Solo est un film sensible dont on devrait largement s’inspirer dans notre modèle sanitaire et social. La fin très touchante exprime tous les chemins du possible pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Le propos refuse le misérabilisme, la compassion ou l’inquiétude, pour parler de ce que nos sociétés occidentales ignorent, à savoir le droit à la reconnaissance des personnes dites malades psychiatriques.