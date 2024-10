Sortie du coffret Lamberto Bava en 2 films

L’éditeur Carlotta a proposé le 1er octobre 2024 un coffret Blu-ray Lamberto Bava, incluant deux films du cinéaste italien, Delirium et Body Puzzle , et des interviews des critiques Gérald Duchaussoy et Romain Vandestichele, spécialistes du cinéaste.

News : Coincé entre son père, Mario Bava, figure iconique et matricielle du giallo, et son contemporain, Dario Argento, qui en est aujourd’hui le principal porte-étendard, Lamberto Bava ne jouit pas de la même renommée auprès des fans d’horreurs et des cinéphiles. La sortie en coffret Blu-Ray de deux de ses œuvres, Delirium (1987) et Body Puzzle (1992), est une belle occasion de découvrir le style de celui qui fut l’un des grands artisans des genres horrifiques et fantastiques en Italie, principalement dans les années 1980.

Le second film, Body Puzzle, un peu sage dans son esthétique et sa mise en scène des meurtres qui jalonnent le film, pâtit de la comparaison avec le premier. Kitsch à souhait, ingénieux dans son utilisation des espaces, des reflets et des couleurs et comportant plusieurs scènes à l’érotisme joyeusement ridicule, Delirium est un plaisir pour les fans de séries B et les amateurs du genre. Nul doute que les deux films intéresseront les cinéphiles, notamment grâce aux commentaires des critiques Gérald Duchaussoy et Romain Vandestichele. Toujours chez Carlotta, ils viennent de sortir un recueil de conversations : Lamberto Bava, conteur-né – Le Frisson et l’émerveillement.