Sous le vent des Marquises - Pierre Godeau - critique

Résumé : Quand Alain doit jouer Brel, son destin se mélange à celui de l’artiste. Cette rencontre va le rapprocher de sa fille et bouleverser sa vie.

Critique : Le thème de la filiation endommagée imprègne l’oeuvre de Pierre Godeau. Après avoir tracé avec plus ou moins de bonheur le portrait d’une jeune femme qui refuse de grandir et se heurte à ses proches dans Juliette, puis celui de Raoul, un garçon qui a grandi sans mère dans Raoul Taburin, il aborde avec plus d’assurance l’histoire d’une jeune fille qui, en raccommodant les liens effilochés avec son père, va enfin pouvoir donner de l’élan à sa vie.

Fils d’un producteur et réalisateur, le cinéaste installe tout naturellement sa narration au cœur du milieu artistique, brassant au passage une multitude de sujets : le poids de la célébrité, la solitude qui en découle, le déni de l’artiste happé par son activité, la jalousie des proches et le délitement des relations familiales. Revisitant en cours d’écriture les dernières années de la vie de Brel, un chanteur dont la personnalité, l’authenticité et la liberté ont ouvert bien des horizons et marqué toute une génération, il établit un parallèle entre la trajectoire de l’artiste belge et celui de son personnage de fiction.

Alain (François Damiens) est un comédien de grande renommée. Il prépare son prochain film dans lequel il incarne le grand Jacques, quand il apprend qu’il est atteint d’un cancer déjà avancé. Se souvenant alors qu’il est mortel, il décide de changer ses priorités. Il quitte le tournage pour se réfugier au calme d’une île bretonne et tenter de reconquérir l’amour de sa femme (Anne Coesens) et surtout de Lou, sa fille (Salomé Dewaels), dont il ne s’est jamais vraiment préoccupé.

Dans un premier temps, des scènes de tournage du film entrecoupées d’extraits d’interviews et de reportages sur Brel posent les bases du métier de comédien sans rien cacher des inconvénients et des dangers qui le sous-tendent. Puis la mise en scène se fait plus sobre, le décor s’adoucit de teintes bleues et blanches pour laisser s’épanouir, entre fiction et réalité, une relation père-fille touchante mais jamais mièvre.

Mêlant images d’aujourd’hui et films souvenirs, le récit permet à Lou de construire son histoire familiale à partir de la fiction. Son imaginaire l’autorise à se prendre pour la fille de Brel. À coups de touches pudiques et de mises au point, la réalité se superpose au scénario et nos deux protagonistes, grâce au texte, parviennent enfin à exprimer ce qu’ils avaient toujours refoulé. Ils découvrent alors que le cinéma, qu’ils avaient toujours pensé responsable de leur séparation, peut aussi les réunir. S’il aborde avec originalité et finesse des thèmes universels, le film en profite pour accorder à François Damiens l’un de ses plus beaux rôles. À travers l’incarnation de ce père négligent mais aimant, il dévoile mille nuances de son talent. Le duo qu’il forme avec la jeune Salomé Dewaels, tout à la fois tendre et déterminée, apporte une parfaite authenticité. Un casting de haute volée, complété par la présence discrète et élégant de Roman Kolinka et celle d’Anne Coesens qui entoure de sa douceur et sa bienveillance cette histoire de filiation malmenée.

Avec la mise en écho du souvenir de Brel, Sous le vent des Marquises emprunte un chemin inattendu pour susciter une réflexion habilement amenée sur le sens de la vie et les priorités qu’on lui accorde.