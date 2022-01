Souterrain - Sophie Dupuis - critique

Résumé : Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville du Québec. Ici, tout le monde se connaît et connaît la mine. A l’origine d’un drame qui a failli coûter la vie à Julien, son ami d’enfance, il est en proie aux doutes et à la culpabilité. Lorsqu’une violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l’occasion de se racheter : il descend dans l’antre de la mine avec la ferme intention de ramener chacun de ses collègues et amis vivants…

Critique : On imagine le pire. Les hommes s’agitent dans les bas-fonds de la mine. Les séquences sont rythmées, coupées au scalpel. Des flous suggestifs accompagnent les mouvements désespérés du héros, Maxime. Pourtant, on ne comprend rien de ce qui se passe. On pressent l’accident, la mort. Mais le récit s’arrête à cet instant, et Sophie Dupuis ramène son spectateur deux mois avant le drame.

Copyright Droits réservés

Souterrain est d’abord une affaire d’hommes. Ils partagent la plupart de leur temps au milieu de ce lac, coupé du monde, où des machineries infernales extraient des minerais. Leurs épouses, leurs enfants vivent loin d’eux. Et pourtant, malgré le danger et les accidents, ils continuent ce travail épuisant. Il y a beaucoup d’empathie dans le regard de la réalisatrice. Elle suit le jeune Max, formidablement interprété par le comédien Joakim Robillard, dans son quotidien de mineur, conjoint et camarade de travail fidèle. Il est très lié à un garçon de son âge, Julien, handicapé à la suite d’un traumatisme crânien dont on comprend très vite qu’il en est responsable. Il survit à sa difficulté d’avoir des enfants et à ce secret qui lui dévore le cœur. Le film devient le récit d’une culpabilité et d’un rachat à la fois, où Maxime doit pouvoir redonner un sens à sa difficulté d’être.

Copyright Droits réservés

Tous les hommes des environs vont à la mine. C’est toute leur existence qui se joue depuis des générations. Ils y laissent leur santé, leur solitude, voire même leur peau. Sophie Dupuis offre un cinéma généreux et âpre où ses personnages tentent de trouver une issue à leurs vies empêchées. La réalisatrice choisit une mise en scène sobre et attentive. Chaque regard, chaque geste, chaque mot comptent. Le réalisme affleure la narration en permanence et l’émotion des personnages illumine le propos. Ce sont des gens vrais, des crépuscules de vie, des drames et des joies. Et pourtant, ils continuent de s’aimer, de se supporter. Le film donne une part magnifique à l’amitié et à l’amour. Les protagonistes sont sincères et beaux. Et le spectateur se laisse porter par ce récit pétri de courage, de profondeur et de lumière.

Copyright Droits réservés

Souterrain apporte sa pierre à un cinéma québecois exigeant et sensible. La densité du récit, la vérité des personnages traversent la matière de ce film tout entier porté par le jeune comédien Joakim Robillard. Le jeune homme magnétise littéralement l’écran en donnant chair à un héros du quotidien, ravagé par la culpabilité et affamé d’amour. Il n’est pas hasardeux de parier qu’il fera partie des futures têtes d’affiche du cinéma canadien et francophone.