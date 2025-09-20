Sovereign - Christian Swegal - critique

Résumé : Sachant le retour de son père proche, Joe Kane (Jacob Tremblay ) se dépêche de ranger la maison dans un beau désordre. Un huissier, accompagné d’un policier, frappe à la porte pour signifier une proche expulsion.

© Festival de Deauville

Critique : Le scénariste Christian Swegal, pour son premier film comme réalisateur, choisit un sujet terriblement d’actualité aux États-Unis : les souverainistes et l’auto-défense.

Mais loin de caricaturer ou de condamner sans appel, il s’attache aux individus en déshérence tentés par cette dérive, tout en présentant son récit comme un thriller glaçant.

Jerry, le père (Nick Offerman), veuf depuis peu, est devenu une sorte de prédicateur souverainiste, qui organise des réunions de ville en ville, pour prôner la désobéissance face aux institutions considérées comme illégitimes. Il tente de faire adhérer son fils Joe à ses convictions et l’entraîne au maniement d’armes à feu, qu’il possède en grand nombre. Le jeune homme, médiocre à l’école, sans ami, sans hobby particulier, qui n’a pas encore fait le deuil de sa mère, va se laisser entraîner dans une spirale de plus en plus obstinée et violente.

Le récit haletant se déroule à la manière d’un suspense en mettant en parallèle les activités de Jerry et Joe avec la vie ordinaire d’une famille, où l’on est policier de père en fils (avec l’excellent Dennis Quaid en flic proche de la retraite). On comprendra le rapport à la toute fin du film, par ailleurs terrible et stupéfiante.

À noter que l’acteur principal Nick Offerman, plus habitué aux comédies, est ici aussi convaincant qu’inquiétant dans ce difficile rôle de conspirationniste qui semble prêt à s’emporter à tout moment.