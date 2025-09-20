Sovereign - Christian Swegal - critique

Le 20 septembre 2025
Un père entraîne son fils dans une spirale complotiste. Dénonciation glaçante des dérives souverainistes américaines tournée comme un thriller.
- Réalisateur : Christian Swegal
- Acteurs : Dennis Quaid, Martha Plimpton, Thomas Mann, Nick Offerman, Jacob Tremblay, Nancy Travers , Ruby Wolf
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h40mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
L'a vu
Veut le voir
– Festival de Deauville 2025 : En compétition officielle
Résumé : Sachant le retour de son père proche, Joe Kane (Jacob Tremblay ) se dépêche de ranger la maison dans un beau désordre. Un huissier, accompagné d’un policier, frappe à la porte pour signifier une proche expulsion.
- © Festival de Deauville
Critique : Le scénariste Christian Swegal, pour son premier film comme réalisateur, choisit un sujet terriblement d’actualité aux États-Unis : les souverainistes et l’auto-défense.
Mais loin de caricaturer ou de condamner sans appel, il s’attache aux individus en déshérence tentés par cette dérive, tout en présentant son récit comme un thriller glaçant.
Jerry, le père (Nick Offerman), veuf depuis peu, est devenu une sorte de prédicateur souverainiste, qui organise des réunions de ville en ville, pour prôner la désobéissance face aux institutions considérées comme illégitimes. Il tente de faire adhérer son fils Joe à ses convictions et l’entraîne au maniement d’armes à feu, qu’il possède en grand nombre. Le jeune homme, médiocre à l’école, sans ami, sans hobby particulier, qui n’a pas encore fait le deuil de sa mère, va se laisser entraîner dans une spirale de plus en plus obstinée et violente.
Le récit haletant se déroule à la manière d’un suspense en mettant en parallèle les activités de Jerry et Joe avec la vie ordinaire d’une famille, où l’on est policier de père en fils (avec l’excellent Dennis Quaid en flic proche de la retraite). On comprendra le rapport à la toute fin du film, par ailleurs terrible et stupéfiante.
À noter que l’acteur principal Nick Offerman, plus habitué aux comédies, est ici aussi convaincant qu’inquiétant dans ce difficile rôle de conspirationniste qui semble prêt à s’emporter à tout moment.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.