Submersion - Iwan Lépingle - la chronique BD

Résumé : Sur la côte écossaise balayée par les grandes marées, un petit village pleure l’accident d’un gars du coin. Pour son grand frère, quelque chose cloche, et son entêtement semble devoir déterrer bien des secrets locaux...

Critique : On aurait pu croire que l’élément central et le plus important de cet album résidait dans son lieu : cet ancien musée reconverti en station de pêche pour les algues, ou bien ce village reculé, déserté par la mondialisation et mis à mal par la crise climatique, voire cette côte écossaise intrigante et large... Mais en reculant autant, on se rend compte que Submersion ne fait pas référence aux méga-marées qui menacent, mais bien aux sentiments qui débordent. Les personnages et leurs émotions plus ou moins maîtrisées sont bel et bien le moteur de cette histoire, et en particulier le héros, que l’on pourrait quasiment qualifier d’antihéros s’il n’avait finalement pas raison. Car il faut le dire, le protagoniste, Travis Calloway, est con. S’emportant vite, ne supportant rien, sa relation aux femmes semble au mieux mauvaise, au pire toxique, il vit seul et alors que son frère Badger entretient de bons rapports avec tout le monde, son neveu et une jeune fille orpheline en tête, lui se recroqueville sur sa colère et son dépit. D’ailleurs, il n’est pas le seul, et c’est assez intéressant de voir comment l’auteur épingle quelques cas de virilisme teinté d’un léger alcoolisme pour faire surgir un village bien peu hospitalier, en témoigne les larmes de la veuve ou encore l’isolement d’une éleveuse.

© Sarbacane / Lépingle

Avec ses plans larges et statiques pour débuter l’album, là encore le lecteur ne s’attend pas à des visages aussi sympathiques, dans un style qui rappelle Fabien Toulmé pour cette bonhomie contagieuse de l’humanité. Alors certes, les grimaces, les rictus, les violences qui émaillent la dizaine de personnages qui peuplent ce port proche d’Inverness contribuent à atténuer ce premier abord affable, mais on ne peut s’empêcher de ne pas voir le mal partout, comme si le dessin venait contrebalancer les yeux suspicieux du personnage principal, prompt à assombrir ou envenimer la situation. De plus, les couleurs dans les tons orangers plutôt que le bleu ou le vert attendus pour l’Ecosse permettent de donner une tonalité bien plus chaude, plus agréable à cette histoire assez glaçante d’accident prévu, de combines malhonnêtes et d’adultère latent.

© Sarbacane / Lépingle

Entre polar revisité et drame familial sur fond d’écologie, Submersion amène son lecteur à comprendre, être surpris et embrasser un ensemble, grâce à une narration lente mais originale, un lieu inédit et prenant, mais aussi une vague d’émotions justes et universelles.