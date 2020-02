Sur la route de Compostelle - la critique du film

Résumé : Six " pèlerins " se lancent sur le chemin de Compostelle, long de 900 kilomètres entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler ... Une histoire de gens ordinaires réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa !

Notre avis : La vie les a malmenés. Pour certains, il s’agit de la maladie, pour d’autres du décès d’un conjoint ou d’un enfant et pire, des deux à la fois. Ils se retrouvent sur la route de Compostelle, pour revenir à l’essentiel d’eux-mêmes et recouvrer l’énergie qui a failli dans leur existence. Ils se racontent à la fois sur les routes de pierres et de sables vers Compostelle, et sur les routes de leur vie, jonchées de ruptures, de maladies, et de souffrance. On se dit alors que le destin tragique qui s’est abattu sur ces gens pourrait être le nôtre, permettant une identification aisée entre le spectateur et les personnages du documentaire. En réalité, Sur les chemins de Compostelle relate un récit de guérison physique et psychologique de six pèlerins, bien plus que la description d’une expérience sportive et spirituelle.

Copyright L'Atelier distribution, 2020

La route est parsemée de points d’arrêt, qu’il s’agisse des auberges où le groupe dort et se restaure, des églises, chapelles ou statues qui rappellent le symbolisme religieux du pèlerinage, que des sanctuaires de fortune dressés par des marcheurs de passage, en souvenir d’un proche décédé. Ils allument des bougies, demeurent dans l’immobilité d’une prière, et ils confient de nouveau les brutalités que la vie leur inflige. D’autres se posent pour pleurer et on perçoit sur les visages les tourments de la douleur corporelle et morale. Des musiciens espagnols accompagnent les 500 kilomètres de marche et les paysages s’ouvrent à eux, comme à chaque fois des occasions d’interroger le sens de leur existence.

Copyright L'Atelier distribution, 2020

Le documentaire souffre de deux défauts assez importants. Le premier concerne la façon dont les scènes de vie entre les protagonistes sont filmées. En effet, le propos a tendance à sombrer dans le risque du voyeurisme, à l’instar des télé-réalités sur le petit écran, toutes proportions gardées. L’autre défaut demeure l’écriture du scénario elle-même, somme toute très, voire trop classique. On assiste au parcours des pèlerins depuis le premier jour jusque l’arrivée à Compostelle, où l’on pressent dès les minutes inaugurales du film que les réalisateurs montreront certes les efforts physiques fournis et le découragement, mais surtout le dépassement de soi et des fantômes qui hantent leur vie. Le risque alors est de faire croire au spectateur qu’il suffit de s’engager sur un tel chemin pour que la détresse des vies s’efface au bénéfice d’un renouveau initiatique. On peut imaginer d’ailleurs que la caméra qui les accompagne a autant compté dans leur parcours spirituel que la mise en route elle-même sur le chemin de Compostelle. La fin en rajoute de manière très emblématique, lestant cette épreuve salvatrice d’un excès de romantisme.

Copyright L'Atelier distribution, 2020

Mais il est difficile de juger ces gens qui se donnent entièrement au regard des deux cinéastes. Ils se confient sans détour et la douleur qui les étreint est palpable à chaque instant de leur périple sur les routes. Le film touchera les spectateurs en quête de sens. Il donnera des envies à certains, pour dépasser leur douleur en s’engageant et surtout en donnant l’espoir que même le pire peut déboucher sur un bout de lumière ou l’énergie majestueuse d’un océan.