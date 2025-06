Sur la route de papa - Nabil AitakkaouaIi, Olivier Dacourt - critique

Résumé : Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du Bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent.

Critique : L’été 2025 arrive et le cinéma offre aux spectateurs une tranche de vie depuis la ville d’Aulnay-sous-Bois jusqu’aux terres chaudes du Maroc. Sur la route de papa respire les souvenirs du réalisateur et scénariste Nabil AitakkaouaIi qui raconte, dans une langue simple et sincère, le périple d’une famille qui pourrait être la sienne. D’ailleurs, les souvenirs d’enfance sont nombreux avec ces jeux dans la voiture pour passer le temps, ces paysages ou ces villes espagnoles resplendissantes, comme si le long-métrage était une sorte d’illustration tendre et mélancolique de ces longues traversées de la France dont nombre de familles pourraient témoigner.

Les films sur la communauté maghrébine sont rares, d’autant quand ils ne la réduisent pas à la pauvreté des quartiers sensibles. Le père de famille a réussi en tant qu’architecte, au point qu’il gâte son fils sans discernement, comme s’il voulait à travers lui rattraper un bout avorté de son histoire. Il est marié à une femme d’origine européenne, écrivaine, tranchant avec les représentations souvent caricaturales et stéréotypées des personnes issues de l’immigration. Les dialogues et situations renversent justement les images attendues, dans des scènes cocasses et touchantes. Et il y a surtout le portrait de la grand-mère qui a organisé ce voyage pour rendre hommage à son mari décédé, symbole d’une femme émancipée et formidablement intelligente.

Sur la route de Papa est une comédie divertissante qui assume son caractère populaire et généreux. Maintenant, on peut regretter une écriture trop convenue, souvent prévisible, qui ne fouille pas assez la complexité des personnages. Le road-movie succombe d’ailleurs à une série de règlements de compte entre les protagonistes, qui résonnent comme une thérapie familiale qui ne dit pas son nom. Sans généraliser, on sait que les familles issues du Maghreb éprouvent de véritables difficultés à mettre des mots sur les malentendus et les traumatismes d’enfance, sauf à l’occasion de ces voyages où la promiscuité des personnes dans le véhicule poussent à la confidence et aux échanges profonds.

Sur la route de papa ne se prend pas au sérieux, même si le long-métrage émaille son récit de quelques scènes proprement touchantes et sensibles. Voilà un film qui invite à la tolérance, au respect de la différence, et à l’ouverture d’esprit. Le multiculturalisme constitue une marque de fabrique de ce film qui encourage à la rencontre des peuples et à la tombée des discriminations, au point de flirter avec une certaine caricature. Mais le long-métrage assume les maladresses dans l’écriture, privilégiant la tendresse des personnages aux poncifs du mélodrame à la française. Même le style du road movie est effleuré au bénéfice des seuls rapports entre les membres de la famille sur la route.

Sur la route de papa s’affiche comme une comédie légère et rafraichissante qui se laisse regarder avec un certain plaisir. Il faut saluer les paysages absolument merveilleux que les réalisateurs filment avec un soin important. Les bons sentiments s’invitent dans cette narration familiale avec des personnages hauts en couleur. Il est fort à parier que les spectateurs maghrébins trouveront dans ces figures imaginaires des références à leur propre histoire familiale.

Nabil AitakkaouaIi et Olivier Dacourt s’amusent visiblement en mettant en scène ces deux familles pleines de charme qui se suivent sur l’autoroute. Sans être extraordinaires, les acteurs ne déméritent absolument pas dans des rôles certes assez convenus mais bourrés de tendresse. Sur la route de papa séduira assurément les familles en proie à la fraîcheur d’un cinéma et d’une jolie histoire drôle et attachante.