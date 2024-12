Sur le front de Corée - Marchetti, Rafael Ortiz - la chronique BD

Résumé : Henri de Turenne est correspondant de guerre. En 1950, il est envoyé sur le théâtre du premier conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : la guerre de Corée. Entre débâcle américaine, reconquête, contre-offensive chinoise, mais aussi massacres et fonctionnement des armées, ce reportage est un exemple vibrant du journalisme à l’état brut.

Critique : Écrire pour informer, décrire pour expliquer, et maintenant dessiner pour continuer ce travail : c’est autour de cette tâche que se construit l’ambition du journalisme. Cette collection adapte en roman graphique les lauréats du prix Albert Londres, ces reportages d’exception, aussi bien dans le style littéraire que dans les évènements et dans les thématiques. Avec Sur le front de Corée, dont le titre explicite nous ramène près de soixante-quinze ans en arrière, dans un pays depuis fracturé qui, il faut le rappeler, semblait le théâtre idéal pour lancer une Troisième Guerre mondiale. Stéphane Marchetti s’est donc attaché à reprendre le texte original de Henri de Turenne, grand reporter qui a du ajourner de plusieurs mois son voyage de noces. Les phrases sont choisies et viennent se greffer à cette actualité brûlante, et l’on a ici un quotidien presque habituel pour les phases d’une guerre vue par ceux qui la transcrivent : l’attente, beaucoup, et les manques qui s’imposent, comme la nourriture ou un endroit ou dormir, et les moments de panique et d’adrénaline, rares mais intenses, lorsqu’une percée se rapproche, ou qu’une ville est prise. La guerre et ses aléas y sont donc parfaitement placées, comme un miroir de ce qui se déroulera encore et encore, jusqu’en Ukraine ou au Liban de nos jours.

© Dupuis / Ortiz

L’ensemble est graphiquement très homogène, avec une Corée loin des clichés contemporains, mais avec des champs ravagés, des routes entaillés, des villages éventrés, le tout baignant dans une boue brune qui enveloppe tous les lieux et les personnages, tant et si bien que les uniformes ne se distinguent plus vraiment au bout de quelques semaines. Fait qui n’est pas anodin, aucune planche ne se retrouve tâché de sang ou de moments insoutenables. La violence et la barbarie, inhérentes à toute guerre, ont leur place, mais aucune case ne viendra perturber le sommeil du lecteur, car si une attaque de voiture ou le spectacle d’un village rasé viennent évidemment se placer comme des moments phares, ils n’ont pas de portée horrible ou de détails macabres. Grâce aux écrits de Turenne, quelques moments de joie, comme un verre brandi au milieu d’un bar, ou de deuil, comme la perte d’un collègue et ami au cœur du conflit, le dessin fait prendre vie à ce récit/reportage clef.

© Dupuis / Ortiz

Reportage essentiel enfin adapté en bande-dessinée, Sur le front de Corée est un exemple de journalisme farouche, fier et fort, un de ces récits qui ont fait date et qui méritent d’être remémorés, car ils sont des témoignages d’évènements et d’échos qui vibrent encore aujourd’hui.