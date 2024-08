Terrible. L’enfant, la jeune fille et la sorcière - Gaël Henry - la chronique BD

Résumé : Forcée d’amener son petit frère Noé à sa son rendez-vous amoureux, Ana ne se doutait pas qu’il traverserait un tunnel abandonné, le conduisant dans un monde inconnu et plein de magie, notamment de la magie noire...

Critique : La réactualisation des contes est une entreprise toujours louable mais jamais aisée. En effet, les scénaristes de BD ont depuis longtemps déjà tourné en dérision, avec un humour enfantin ou plus acéré comme Gotlib, la plupart des classiques de la langue française. Du coup, s’attaquer au folklore russe avec Baba Yaga a permis à Gaël Henry de ne pas prendre un sentier maintes fois emprunté pour mieux le représenter, faire rire mais aussi frémir. De fait, si les quinze premières pages laissaient suggérer une histoire somme toute assez proche de la farce, un virage – pas exactement à 180°, mais plutôt sinueux et sans être brutal – plonge le ton comique dans un tragicomique désespérant, jusqu’à un dénouement fatal. Ainsi, l’auteur ne s’adresse évidemment pas aux enfants, mais déroute totalement les lecteurs qui croyaient tomber sur quelque chose de léger, auquel ils sont habitués. À la manière de Oh les Beaux Jours qui avait rompu quelque chose dans le théâtre, Terrible annonçait pourtant la couleur dès son titre...

© Dupuis / Henry

Le style de Gaël Henry est à l’image de sa narration : insaisissable. On se souvient deKill Annie Wong qui jouait également sur l’ambiguïté, et le graphisme de Terrible interpelle tout autant. Avec ses petits personnages principaux que l’on pourrait tirer d’une caricature ou d’un dessin de Sempé, son décor plutôt enchanteur (du moins dans les prémices), le style paraissait grand public, joli sans être raffiné. Puis, les monstres apparaissent, les landes se font hostiles, certains personnages acquièrent du caractère et quelques hontes, et de fil en aiguille ce style s’est enhardi, s’est épaissi, s’est fait plus subtil. Là encore, le coup est d’autant plus terrible pour le lecteur, piégé par cette nasse plus mélancolique que comique.

© Dupuis / Henry

Récit autonome qui reprend un conte du folklore russe, tendant désormais à passer dans la pop culture mondiale avec les oni japonais, Terrible amène son lecteur à vibrer d’émotions contraires dans un même album, de quoi décontenancer, et le faire apprécier encore davantage.