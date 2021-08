Tetsu et Doberman T1 – Tsutomu Ohno - la chronique BD

Résumé : Tetsu et Doberman nous emmène dans un monde qui part en déliquescence où les chasseurs, des héros aux pouvoirs étranges, accompagnés de leurs limiers canins anthropomorphes, accomplissent des exploits incroyables pour ralentir l’inéluctable. Tetsu, jeune orphelin, veut devenir un de ces chasseurs...

Enfant, Tetsu rêve de devenir chasseur. Mais devenu adulte, il a renoncé à son rêve, néanmoins celui-ci va le rattraper sous la forme de Doberman, un limier qui n’a plus de maître.

Doberman va entraîner Tetsu et l’aider à devenir un chasseur dans la lignée du héros légendaire Big One Kurogane.

Jusque là, rien d’exceptionnel. Mais au fur et à mesure qu’on avance dans le récit, on se prend au jeu. Ce n’est pas tant la question de savoir si Tetsu deviendra un chasseur émérite ou pas qui nous taraude, car la réponse paraît évidente, c’est de comprendre ce qui est arrivé à Big One Kurogane, de découvrir qui sont ces personnages mystérieux qui entourent Tetsu, de creuser ce monde étrange où des monstres tentaculaires sont élevés pour leurs œufs, équivalent de notre caviar.

Autant de mystères tissant des intrigues que l’on prend plaisir à explorer.

On perçoit assez vite qui sont les alliés et les ennemis de Tetsu et Doberman, mais peut-être que les deux tomes suivants vont mettre en scène des retournements de situation inattendus.

Tsutomu Ohno / Doki Doki

Le dessin relève du manga classique : personnages stylisés, décors hyper réalistes, noir et blanc avec usage de trames, utilisation des lignes de vitesse. Toutefois, la mise en scène dynamique ne recourt pas à l’explosion des planches pour créer un cadrage déstructuré comme dans le manga habituel. Ici, une composition très carrée garde toute la tension de lecture dans les scènes d’action. De plus, le dessin tire beaucoup vers le crayonné. Petites hachures, trait léger, apportent cette touche particulière au trait de Tsutomu Ohno.

Tetsu et Doberman T1 est le premier tome d’un shōnen en trois volumes. Une aventure pleine d’action avec des personnages attachants et des intrigues attirantes pour épicer un récit classique de transmission.