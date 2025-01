The God-Slaying Demon King T.2 - Ezogingitune, TEDDY, PIG3rd - la Chronique Manga

Un second tome réussi pour l’adaptation du Light Novel de Ezogingitsune et TEDDY

Résumé : Hairam était le plus puissant Roi démon, personne ne pouvait le vaincre... hormis un dieu ! Après cinq siècles, le puissant démon s’est réincarné dans l’espèce la plus faible qui soit mais recelant le plus grand potentiel : l’être humain. Entre rencontres et découverte de ce nouveau monde, sa quête de vengeance ne sera pas une sinécure.

Critique : Si le titre français peut sembler long, il fait pâle figure face au titre de la version originale ... Kamigoroshi No Maou, Saijyaku Shuzoku Ni Tensei Shi Shijyo Saikyo Ni Naru ... le même que pour la light novel de Ezogingitsune et TEDDY inédite en France. Pour son premier manga, PIG3rd s’attaque au difficile exercice de l’adaptation et ce que nous pouvons dire c’est qu’il s’en sort à merveille !

Le premier tome nous avait enchanté. L’idée d’un héros tout puissant ne craignant aucun ennemi, un genre de Saitama démoniaque, apportait une touche de nouveauté au très bel univers fantasy développé par Ezogingitsune. Le trait de PIG3rd, bien qu’il s’agisse de son premier manga était parfaitement maîtrisé autant dans les scènes de combats avec Jörmun que dans les scènes du quotidien avec la jeune Lumière.

©PIG3rd d’après Ezogingitune et TEDDY, SQUARE ENIX/Mana Books, 2024

Toujours aussi belles, les planches de PIG3rd nous ont à nouveau séduites même si ses personnages féminins sont de plus en plus hypersexualisées. Il n’est cependant pas rare de croiser des personnage comme la Reine Irmagard dans les Light Novels. La part plus importante donnée aux scènes du quotidien nous a permit de voir que nous ne nous étions pas trompés au sujet du talent du jeune Mangaka !

Ce second tome permet d’en apprendre plus sur l’univers de fantasy dans lequel Hairam s’est réveillé. Un monde qui peut être profondément bon et beau, à l’image de la jeune Lumière mais qui a aussi sa part d’obscurité. Nous avons été particulièrement choqués par les discriminations raciales dont la folie du gouverneur au début du chapitre six en est la parfaite illustration. Malgré leur sentiment de supériorité, la race des elfes n’est pas exempts de défauts. Après l’arrogance évoquée un peu plus haut, l’ambition figure en bonne position dans la liste des traits de caractère des elfes. Les intrigues du Chancelier donnent un nouveau souffle bienvenu à cette histoire et laissent apercevoir des intrigues bien plus grandes, tout droit sorties du passé de Hairam ...

©PIG3rd d’après Ezogingitune et TEDDY, SQUARE ENIX/Mana Books, 2024

Pour finir, décernons un prix spécial à Jörmun qui réussit le tour de force d’être aussi mignon que terrifiant.