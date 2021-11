The Island Within - Ru Hasanov - critique

Résumé : Un champion d’échecs ultra timide, coaché par son père et utilisé par le pouvoir comme attraction nationale, décide de se tondre la tête, d’enfiler un maillot du Milan AC et de disparaître pour un temps sur l’île dont son grand-père lui a tant parlé.

Critique En Azerbaïdjan, les champions d’échec sont vénérés, au point que leur existence se transforme en une sorte de harcèlement généralisé où ils doivent en permanence se plier aux hommages qui leur sont dus et s’oublier. The Island Within est tiré de l’histoire vraie d’un héros national des échecs qui avait fait le choix de se retirer sur une île totalement isolée de toute forme d’humanité. Ru Hasanov qui a derrière lui une brillante formation de cinéaste, est un militant d’un cinéma d’art et d’essai, intimiste et authentique. Il met en scène un héros taciturne, obèse, qui étouffe entre l’autorité de son père et le star-système dont il doit se réclamer. Il y a beaucoup de mystères et de non-dits dans cette expérience solitaire où l’on pressent que le cinéaste témoigne peut-être quelque chose de sa propre histoire personnelle avec un père omniprésent, et un pays lourd et austère qui réclame à travers ses figures nationales une visibilité dans le monde.

Il faut aimer voir le temps s’écouler dans un tel film. Le scénario est avare de dialogues, privilégiant le silence de la narration, l’extension des paysages désertiques ou marins à l’épaisseur des personnages. Même le héros principal semble éteint. Il renaît lentement de ses cendres en choisissant la solitude quasi initiatique des grands espaces. Magiquement, The Island Within parle de la domination des femmes par la gente masculine à travers leur absence. Le petit garçon Ru Hasanov, qui démarre son long-métrage avec de archives familiales personnelles, appelle le secours de sa maman quand on lui impose l’épreuve de la circoncision. Mais cette dernière ne répond pas à la détresse de son petit. L’unique femme qui compose ce récit mystique est une prostituée. Le reste de ce monde est peuplé d’hommes qui doivent se créer un modèle de masculinité et de pouvoir. En réalité, le film montre la difficulté à exister dans un univers où les rapports sociaux sont extrêmement codifiés.

Rarement on n’aura vu sur les écrans une telle recherche de l’absolu. Les images sont soignées et il y a un jeu sur les focales totalement déroutant. Ru Hasanov compose la complexité de son récit avec les flous, les lumières et les sons. Il montre que le cinéma est d’abord une expérience esthétique, avant d’être une histoire qui se raconte. Le synopsis tient en trois lignes, là où ce magnifique exode spirituel et philosophique déroule tous les champs du possible du cinéma.