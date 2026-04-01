The Mad Dog of Europe - Rubika Shah - critique

Résumé : En 1932, Herman J. Mankiewicz, qui deviendra célèbre dix ans plus tard pour son scénario de CITIZEN KANE, écrit THE MAD DOG OF EUROPE : un script visionnaire dénonçant la menace hitlérienne. Entre pressions diplomatiques et intérêts économiques, les studios hollywoodiens préfèrent se taire et enterrer le projet. L’histoire de ce film jamais produit semble résonner avec les fractures de plus en plus menaçantes de notre époque...

Critique : Durant des décennies, l’Europe a imaginé bénéficier de la protection de la grande Amérique. Néanmoins, depuis qu’elle a placé à sa tête un chien enragé (traduction littérale de « a mad dog »), élément irrationnel et homme d’affaires adepte de l’isolationnisme et du profit à tout prix, il est nécessaire de se demander si notre continent n’a pas vécu dans le déni durant toutes ces années, comme tend à le prouver ce documentaire. En effet, durant les années 1930 qui marquent la montée du nazisme, la puissance hollywoodienne s’organise de manière à ce que la prise de conscience collective soit sacrifiée au profit de l’intérêt économique. L’histoire de Herman J. Mankiewicz, futur scénarise de Citizen Kane, scrupuleusement empêché de dénoncer un cauchemar annoncé, rappelle combien l’art, ici le cinéma, censé ouvrir les esprits, peut être neutralisé par la manipulation politique.

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Au début des années 1930, les stigmates de la Première Guerre mondiale sont encore visibles dans toute l’Europe. Humiliée par le traité de Versailles de 1919, l’Allemagne se trouve dans une situation financière et militaire désastreuse, encore aggravée par le krach boursier de 1929. Un creuset de misère favorable à la montée des idéologies autoritaires qui exploitent peurs et frustrations tout en promettant ordre, sécurité et renaissance nationale. C’est ainsi qu’en 1933 Hitler arrive au pouvoir. Beaucoup d’observateurs (journalistes, artistes, intellectuels) perçoivent le danger et ont à cœur de donner l’alerte, à l’image de Herman J. Mankiewicz. Pourtant, la société américaine dans son ensemble, concentrée sur ses problèmes, choisit d’ignorer ce qui se profile pour éviter les répercussions économiques et diplomatiques consécutives à la production d’œuvres anti-nazies pouvant entraîner la perte de marchés étrangers.

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Réalisatrice britannique engagée, Rubika Shah s’est déjà fait remarquer en 2020 avec White Riot. Sur fond de rock n’roll, ce documentaire mettait en scène un groupe de militants qui, face à l’extrême droite de l’Angleterre des années 1970, troquait la musique contre la violence pour démontrer la force de la culture contre l’obscurantisme. Adoptant une réalisation plus classique, elle compile ici des images d’archives qui renseignent sans ambiguïté sur le climat américain antisémite et favorable au nazisme de cette période. Des archives collectées par Nick Davis et Ben Mankiewicz, les petits-fils du scénariste, ainsi que les témoignages d’une journaliste indépendante, d’un chercheur et d’un écrivain spécialiste d’Hollywood décrivent avec précision l’état d’esprit d’un pays replié sur lui-même, en proie à la Grande Dépression. Mais ce qui marque le plus est sans doute l’immense influence Georg Gyssling, consul du Reich à Los Angeles. Un titre qui l’autorise à appliquer une censure impitoyable sur tout film ne répondant pas à des critères favorables au régime nazi.

The Mad Dog of Europe ne se contente pas de rendre hommage au cinéma et à un scénariste éclairé, qui, trahi sur l’autel des compromissions politiques, ne trouvera d’autre refuge que celui de l’alcoolisme. Il établit aussi le parallèle avec notre époque qui, en toute impunité et en toute indifférence, laisse l’autoritarisme gangrener toutes les couches de notre société en toute connaissance des conséquences. Un document édifiant.