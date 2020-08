The Perfect Candidate - Haifaa al-Mansour - critique

Résumé : En Arabie Saoudite, une jeune femme médecin se présente aux élections municipales dans une société conservatrice dominée par les hommes.

Critique : En 2013, la France découvrait Wajda, le premier film d’une jeune femme d’origine saoudienne, qui osait enfin lever le voile sur la restriction des libertés imposée aux habitantes de cette monarchie islamique qu’est l’Arabie Saoudite. Il fut entièrement tourné sur place, dans des conditions périlleuses : les contacts hommes/femmes étant proscrits, la réalisatrice Haifaa Al-Mansour avait dû se réfugier à l’intérieur d’une camionnette, pour diriger les prises de vue. Soucieuse de renvoyer au monde entier l’image d’un royaume ouvert à la modernité, la dynastie Al Saoud à la tête du pays a récemment permis quelques avancées : désormais, les femmes peuvent passer leur permis de conduire, le cinéma considéré comme tabou a connu ces dernières années une remarquable expansion et surtout, la réalisatrice a pu, cette fois, se mêler librement à son équipe masculine.

A travers le parcours de Maryam, une femme médecin respectueuse des coutumes de son pays qui finit par repousser les restrictions dont l’existence l’empêche de servir au mieux les intérêts de la communauté, elle prouve que, s’il reste encore bien du chemin à parcourir avant de tendre vers l’égalité hommes-femmes, l’espoir est de mise.

Après avoir été rejetée par un patient qui refuse d’être soigné par une femme, Maryam doit s’envoler vers Riyad pour un rendez-vous professionnel. Mais elle est refoulée à l’aéroport, faute de pouvoir présenter l’indispensable autorisation de voyage que seul un membre masculin de son entourage est habilité à lui fournir. Alors qu’elle demande de l’aide à un ami influent, elle se retrouve, par un incroyable concours de circonstances, candidate aux élections municipales. L’accumulation de ces brimades l’incite à prendre les choses en main. De la réfection de la route qui conduit à sa clinique, aux droits des femmes à disposer de leur vie, elle s’engage dans un combat vigoureux, mais jamais agressif, qui en étonne plus d’un, à commencer par elle-même, tandis qu’en filigrane se dessine le point de vue de son père, un homme doux mais inefficace, d’autant que son métier de musicien l’a mis au ban de la société et qu’il a appris à se montrer discret. Ce qui permet à la réalisatrice de dénoncer, entre gravité et humour, le poids du sexisme, mais aussi l’inaction trop longtemps entretenue par les Saoudiens eux-mêmes.

Certes, la mise en scène reste trop ténue pour laisser éclater toutes les subtilités d’un scénario pourtant fourni. En revanche, le choix de l’ironie et la volonté évidente de dédramatisation sont d’une efficacité redoutable pour dénoncer ces situations absurdes et révoltantes et les transformer en morceaux de bravoure, générateurs d’empathie immédiate. Quant à l’interprétation, elle est d’une justesse remarquable. Mila Alzahrani, (Maryam) représentante de la nouvelle vague de comédiennes saoudiennes, transmet une palette infinie d’émotions. A ses côtés, la présence de Dae Al Hilali (Selma), autre star montante des médias de ce pays jusqu’alors fermé à toute forme d’expression artistique, et de Noura Al Awad (Sara), impulse l’énergie et la jeunesse indispensables à ces rôles de femmes battantes.

En se servant intelligemment de l’héritage culturel de l’Arabie Saoudite comme tremplin pour s’élancer vers un avenir riche de promesses, Haifaa Al Mansour signe un film engagé qui tend à démontrer que, contrairement à l’image qu’elles renvoient parfois, les femmes saoudiennes peuvent s’avérer coriaces, combatives et drôles.