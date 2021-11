The Swordsman - Choi Jae-hoon - critique et test DVD/Blu-ray

Résumé : Corée, 1623. Afin de sauver sa fille Tae-Ok, enlevée par des marchands d’esclaves à la solde des nouveaux maîtres chinois Qing, Tae-Yul, ancien guerrier émérite de la dynastie Joseon pour la défense de laquelle il a perdu l’usage d’un oeil, doit reprendre l’épée qu’il avait abandonnée après la chute du roi Gwanghaegun. Rattrapé par ses blessures et les démons de son passé, il devra combattre et vaincre rivaux et ennemis pour l’honneur des guerriers coréens et la vie de Tae-Ok.

Critique : Premier long-métrage de Choi Jae-Hoon, The Swordsman s’inscrit dans la continuité de productions comme Memories of the Sword (2015) de Park Heung-sik ou The Age of Blood (2017) de Kim Hong-seon, en faisant le pari d’effectuer une synthèse entre le drame historique et le film de sabres.

Comme dans la majeure partie des films d’époque sud-coréens, le long-métrage bénéficie de productions values à la hauteur de son sujet et le spectateur ne pourra qu’apprécier la qualité de la reconstitution. La trame se révèle cependant quelque peu laborieuse, a fortiori pour un spectateur peu au fait des enjeux politiques du milieu de la période Joseon, durant laquelle les Mandchous conquirent la Corée, tout en installant en Chine la dynastie Qing.

Malgré des rebondissements prévisibles intervenant au gré d’allers-retours dans le passé de ses personnages, le film retiendra tout de même l’attention des amateurs d’action grâce à des scènes de combats sanglantes qui confèrent un certain rythme à l’ensemble.

Ne s’embarrassant guère des sentiments de ses personnages, le réalisateur préfère, après avoir ouvert son long-métrage sur une course-poursuite, construire son récit au rythme des affrontements.

Ces derniers réussissent à être aussi réalistes que lisibles, et isont exécutés avec une conviction et un engagement qui les rendent convaincants, même lorsqu’ils sont l’occasion pour un chanteur de K-Pop - Minhyuk du boys band BTOB – d’effectuer ses débuts à l’écran.

Le spectateur se souviendra en particulier de celui qui oppose le personnage principal, sombrant dans la cécité, au seigneur Gurutai, incarné par l’acteur indonésien Joe Taslim, remarqué pour ses performances martiales dans l’ultra-violent The Raid et plus récemment Mortal Kombat. On s’amusera juste du fait que le félon qu’il incarne, censé être chinois pour rendre l’artifice plus vraisemblable, s’exprime dans un coréen phonétique.

Test du DVD/Blu-ray

Sortie en 2020 sur les écrans sud-coréens, le long-métrage bénéficie un an après d’une sortie direct-to-video grâce à l’éditeur ProgramStore.

Image :

L’image est de très bonne qualité, que ce soit en Blu-ray ou en DVD, même s’il est souvent évident que le sang qui gicle est un effet numérique.

Son :

La version française est moins efficace que la version originale, malgré le soin avec lequel les effets ont été reproduits.

Suppléments :

Cette édition ne contient, en plus des bandes-annonces en version originale et en version française, qu’un bonus, un court documentaire relativement instructif.

Sortie le 17 novembre 2021