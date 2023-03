The Takeover - Annemarie van de Mond - critique

Résumé : Accusée de meurtre après avoir dévoilé un scandale, une hackeuse éthique doit échapper à la police tout en essayant de retrouver les criminels qui la font chanter.

Critique : Un spécialiste informatique (Frank Lammers) arrive dans un centre des services secrets hollandais hyper sécurisé. À peine a t-il rejoint son équipe que tous les postes sont hackés simultanément. Très vite, la police retrouve la responsable : c’est Mel (Holly Mae Brood), une jeune lycéenne de seize ans.

Après ce préambule, on retrouve la jeune femme quelques années plus tard. Recrutée depuis par les services secrets, elle participe parallèlement à un groupe de hackers activistes qui va débusquer et stopper les agissements d’une organisation très structurée. Celle-ci tente d’introduire un virus dans un nouveau système de transports urbain sans chauffeur. Immédiatement, elle va être inlassablement repérée et poursuivie par des tueurs, mais aussi par la police qui la croit responsable d’un meurtre : elle a été vue assassiner un homme sur une caméra de vidéosurveillance.

Ce petit film sans prétention, court et sans temps mort, va suivre la longue fuite de la jeune femme, qui n’aura pour soutien qu’un ancien mentor et Thomas, un jeune homme rêveur et iconoclaste (Géza Weisz) connu tout récemment via Internet.

Même si les situations et les rebondissements ne sont pas très originaux, on n’a pas le temps de s’ennuyer, et ce jusqu’à la dernière minute qui nous offre une course contre la montre tout à fait spectaculaire. On y trouve aussi de belles poursuites dans les rues de Rotterdam.

Un film de divertissement qui interroge tout de même sur les risques du hacking qui paraissent ici sans limites.