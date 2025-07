The Thing with Feathers - Dylan Southern - critique

Résumé : Un père et ses deux garçons font face à la mort brutale de la mère. Le deuil semble insurmontable et le désespoir guette.

Critique : Connu dans le monde de la musique pour ses clips, et notamment le documentaire musical Meet Me in the Bathroom (2022), Dylan Southern n’était pas vraiment attendu sur le terrain qu’il a choisi de défricher avec son dernier long-métrage. Pourtant, avec un casting prestigieux (les excellents Benedict Cumberbatch et David Thewlis notamment) et une approche fantastique assumée, la curiosité cinéphile avait de quoi être sérieusement piquée.

Quelques doutes escortent l’entame de ce court récit sur le deuil, tant il semble programmatique : le père endeuillé qui ne s’en sort pas, le deuil personnifié par un mystérieux corbeau qui vient hanter ses nuits, les dessins macabres qui lui viennent désormais... un air de déjà-vu effleure l’esprit du spectateur rôdé au fantastique. Pourtant, Southern s’extirpe du piège assez vite, par l’excellente tenue générale de son film, d’abord, et quelques surprises narratives et formelles de bon aloi.

La poésie du récit gagne en profondeur à mesure que le récit creuse le sillon entre la notion de deuil et celle de désespoir. Avec une belle tendresse et un humour décapant, The Thing with Feathers concrétise l’idée que le deuil doit être accepté, et nous familiarise avec celle qu’on devrait s’en faire un ami. Si cela peut surprendre, tant on pourrait vouloir, d’instinct, le cacher, le repousser, le deuil s’impose en fait comme un rempart à "bien pire", comme sa personnification en corbeau le dit lui-même. Le titre en soi n’est pas "le deuil avec des plumes" mais se pourrait traduire par "le truc avec des plumes", ce qui souligne habilement la force du déni qui vient avec le deuil, et l’impossibilité initiale de la caractériser.

Si quelques effets de manches, notamment l’affrontement avec un autre concept personnifié, auraient gagné à être plus sobres, on retiendra surtout du long métrage quelques grands moments de poésie, telle la séquence qui voient se succéder les fantômes à la porte de la maison du personnage principal. Et l’hésitation qu’il a à les laisser entrer, ou à les rejoindre.

Le deuil comme rempart au désespoir : ce pourrait être le résumé de The Thing with Feathers, le tout avec une étrange légèreté et une étonnante profondeur : c’est cela aussi, le fantastique.