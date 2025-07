The Things You Kill - Alireza Khatami - critique

Résumé : Après plusieurs années aux États-Unis, Ali retourne s’installer en Turquie avec son épouse. Dans sa ville natale, il retrouve sa famille qui vit un enfer sous le joug terrible de son père. Aussi, lorsque sa mère décède dans des circonstances suspectes, Ali soupçonne-t-il rapidement son père. Aidé par un mystérieux rôdeur qu’il engage comme jardinier, le jeune homme mène une quête vengeresse qui va le confronter au pire des secrets…

Critique : Après avoir coréalisé avec son compatriote Ali Asgari Chroniques de Téhéran qui détaillait avec une minutie implacable l’enfer des Iraniens confrontés à l’absurdité d’une bureaucratie plus que tatillonne, Alireza Khatami revient avec un sujet à la fois universel et personnel. S’appuyant sur sa propre histoire, il scrute les conséquences d’une violence paternelle atavique et analyse la manière dont on retranscrit cet héritage, sans pouvoir s’en échapper complètement.

Copyright Le Pacte

Quand il rentre d’un long séjour aux États-Unis, Ali (Ekin Koç) trouve une situation peu confortable. Son père (Ercan Kesal), un homme autoritaire, tyrannise de plus belle sa famille et en particulier son épouse, handicapée et à sa merci. Très attachée à sa mère, il supporte difficilement de la voir ainsi mal traitée. Parallèlement, il ne parvient pas donner à sa femme l’enfant qu’elle espère depuis si longtemps. Mais peut-on devenir père soi-même quand on s’oppose à ce point à la figure paternelle ? Pour tenter d’apaiser ses tourments, le jeune trentenaire achète un lopin de terre qu’il espère cultiver. Mais ses talents de jardinier sont plutôt limités. Le destin met sur son chemin un vagabond qu’il recrute. Celui-ci lui donne toutes les astuces, y compris les plus controversées, pour enfin créer ce petit paradis dont il rêve. La mort brutale de sa mère remet en question cet ordre établi.

Copyright Le Pacte

Ce qui démarre comme la simple observation d’un conflit familial prend insidieusement l’allure d’une intrigue de plus en plus âpre, enserrée dans un décor de montagnes désertiques. Le rêve évoqué dans la scène initiale éclairée de tons clairs invite quelques fantômes à nous rejoindre pour un voyage psychanalytique à mi-chemin entre polar et charge sociétale. Lentement mais inexorablement, la mise en scène multiplie les symboles. Du puits où l’on jette ce qui dérange aux étendues d’eau où l’on noie les secrets trop lourds et les non-dits, s’étale sous nos yeux incrédules un puzzle humain bâti avec patience et audace pour sonder au plus près les états d’âme d’un personnage bien plus équivoque que son aspect bien policé ne laissait, dans un premier temps, supposer.

Récompensé au festival de Sundance en janvier 2025, puis en avril au festival Reims Polar, The Things You Kill qui fait office d’exutoire pour le réalisateur, désireux de faire la paix tant avec lui-même qu’avec sa famille en proie à une violence héréditaire, va droit au cœur grâce à sa parfaite authenticité et confirme le talent d’un réalisateur qui n’a pas son pareil pour entrelacer réalisme et diatribe.