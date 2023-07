Tom à la ferme - Vincent Marbeau - critique du spectacle

Résumé : Tom, un jeune publicitaire, se rend à la campagne pour les funérailles de son amant. Il y rencontre la mère du défunt, qui ignore tout de ce qu’il a vécu avec son fils, et son frère, viril et brutal, qui contraint Tom par la menace et les coups à cacher leur relation. Commence alors un jeu de rôle où chacun cherche par instinct, par survie, à se raccrocher à quelque chose d’autre. Une relation troublante s’amorce bientôt entre les deux hommes... Pour Tom, cet endeuillé en perte de repères, les mensonges deviennent des vérités et les coups, des caresses.

Critique : On connaît l’histoire depuis que Xavier Dolan a tenté de mettre au cinéma le texte de Michel Marc Bouchard. Et pourtant, revisitée par le regard de Vincent Marbeau, qui est à la fois le metteur en scène et le comédien principal de son spectacle, le récit prend des allures nouvelles, bien moins brutales que le texte lui-même. Il y a en effet dans la manière de jouer les personnages, de composer avec les rares objets qui traversent le récit, une sorte de distanciation, presque critique et drôle, sur deux personnages qui pourraient se réduire à de pâles figures machiavéliques.

Crédit / photos du spectacle : Philippe Escalier, Tophe the shooter

Tom à la ferme gagne en profondeur dans le parti pris quasi chorégraphique que le metteur en scène apporte à la fiction. La sensualité s’invite à travers des pas esquissés comme une danse, des corps à corps d’une très belle sensualité, échappant en permanence au risque de l’outrance et de l’excès pornographique. La mère prend une place magistrale entre les deux garçons. Elle apparaît, pour le coup dans ses excès, un moteur à la révélation identitaire du frère et de l’amant du fils décédé. Ses sanglots, ses cris accompagnent la métamorphose personnelle et même culturelle de ces deux êtres décomposés. Pendant que l’un tente de se réparer du deuil de son amant, l’autre, tel une bête monstrueuse, s’adonne à ses penchants pervers, tout en se révélant peu à peu d’une très grande sensibilité.

Tom à la ferme est une franche réussite car le metteur en scène parvient à rendre le texte moins lourd et effrayant qu’il n’est. La lumière, la musique, les décors minimalistes donnent vie à des quatre comédiens, tous très justes, qui habitent d’humanité leurs personnages dévorés par le doute et leur histoire. Le texte canadien est parfaitement accessible, ce qui facilite l’empathie et l’emportement immédiat du spectateur.

Voilà donc un spectacle résolument fascinant qui devrait, on l’espère, trouver sa voix dans le chemin complexe de la représentation théâtrale en France.