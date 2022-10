Peau - Sabien Clement, Mieke Versyp - la chronique BD

Résumé : Esther est une jeune dessinatrice qui anime un cours de dessin de nu. En quête d’une modèle, elle réalise une annonce à laquelle répond Rita, une femme d’âge mûr récemment divorcée qui désire arrondir ses fins de mois. Les deux femmes s’observent et échangent pendant ces séances hebdomadaires. En dehors de celles-ci, chacune vit sa propre vie : Esther tombe amoureuse d’un homme en couple, quand Rita tente de maintenir les liens avec sa fille adolescente… Confrontées à la solitude, ces deux femmes finissent par se lier pour affronter les épreuves qu’elles traversent.

Critique : Imposant par ses dimensions – 288 pages au format 20x27cm –, Peau est à la fois un album « tranche de vie » et une expérience de lecture, tant le graphisme de Sabien Clement – dessinatrice flamande connue pour ses ouvrages destinés à la jeunesse – lorgne du côté de l’expérimentation et des arts plastiques. Le fond et la forme se mélangent pour donner de l’épaisseur à une histoire du quotidien marqué par les blessures et le rapport à l’intime. Sabien Clement met à profit tout l’espace de la page et offre une grande variété de découpages pour faire danser, pleurer, se contorsionner ses personnages représentés avec une technique qui mêle l’aquarelle et le fusain. La dessinatrice s’intéresse en particulier au mouvement – une influence lié à la présence au scénario de Mieke Versyp, autrice de livres jeunesse et directrice d’une compagnie de théâtre – et aux sensations plutôt qu’à la représentation fidèle et figée de ses personnages. Chaque page fait l’objet d’un soin méticuleux et constitue une surprise pour le lecteur, tant il y a de variété. L’ensemble forme un album d’une très grande beauté graphique.

Les autrices réalisent un portrait croisé tout en sensibilité, en s’arrêtant sur des petits rien – les phasmes qui fascinent Esther, Rita et son bonnet de bain aux oreilles de chat… – qui confèrent au récit son atmosphère de douceur. L’album n’en soulève pas moins des thèmes profonds, comme le rapport au corps lorsque vient la vieillesse ou la reconstruction après la perte. Avec son rythme lent, l’album met en scène le temps qui s’écoule, durant lequel les deux femmes tâtonnent, s’interrogent, se trompent, espèrent. Cette mise en scène de la fragilité et de la résilience constitue la force de cet album et touchera sans mal le lecteur sensible aux récits du quotidien.