Touch - Nos étreintes passées - Baltasar Kormákur - critique

Résumé : Au crépuscule de sa vie, Kristofer, un Islandais de soixante-treize ans, se met en tête de retrouver la trace de Miko, son amour de jeunesse. Il s’envole alors pour Londres, à la recherche de ce petit restaurant japonais où ils se sont rencontrés cinquante ans plus tôt. Kristofer l’ignore, mais sa quête, à mesure que les souvenirs refont surface, va le mener jusqu’au bout du monde.

Critique : Cela commence par les sons puissants d’un chant islandais, poussé aux abords de la mer du Nord. Et le film se termine aussi par la même voix de baryton, cette fois traversée par cinquante ans d’existence. Car Touch - Nos étreintes passées est l’histoire d’un homme âgé, prêt à vaciller dans l’abîme d’Alzheimer, et qui, sur les conseils de son médecin, décide de partir à la recherche de celle qu’il a si profondément aimée, entre l’Angleterre et le Japon. Il s’agit donc d’un récit de voyage dans une mémoire qui faiblit peu à peu, mais ne se résout jamais à la perte de l’émotion. Et c’est ainsi que le réalisateur, Baltasar Kormákur, entraîne son spectateur dans un périple rempli de douceur, à la recherche des premiers émois amoureux.

Récompensé au festival du film romantique de Cabourg, Touch - Nos étreintes passées saura attirer toutes celles et tous ceux qui voudraient égayer leurs jours d’été de jolis sentiments. Derrière les regrets d’une relation qui s’est perdue dans le brouillard du temps, on pense à l’immense film de James Gray, Two Lovers (2008), où il est question d’un homme et d’une femme, profondément amoureux, mais qui meurtris par la maladie ou le manque de courage, n’auront de cesse de renoncer à l’évidence de leur relation. Car un demi-siècle est passé entre les premiers pas du jeune Kristofer dans un restaurant japonais de la capitale anglaise, et la découverte de sa pathologie cognitive. Celle-ci s’est manifestée au début de la pandémie de 2019 et le chemin où il a croisé la timide Miko s’est refermé, chacun étant parti dans une direction différente.

Copyright 2025 Condor Distribution

L’étalonnage imprime sur l’écran deux contrastes temporels. D’un côté, il y a le présent de Kristofer qui part à la recherche d’un passé amoureux. Il retrouve le restaurant où il a appris le métier de cuisinier asiatique, puis, pressé par le risque viral, s’empresse de rejoindre le Japon. De l’autre côté, il y a le passé qui se réécrit dans une image plus jaune, plus lumineuse. On se croirait presque attablé au restaurant, emporté par les odeurs, tant les mets qui défilent devant l’écran sont alléchants. En même temps que le jeune homme appréhende la complexité de la langue japonaise à travers sa nourriture et les haïku, il tombe amoureux de la fille du patron. Tous les deux tissent alors une relation très douce, avec en arrière-fond, le bruit des bombes qui ont détruit Hiroshima.

L’opportunité du récit est ainsi sous-tendue par les évènements traumatiques de guerre qui ont détruit le Japon et notamment la terrible bombe atomique qui a tué près de cent quarante mille personnes dans une ville n’en comptant tout au plus que trois cent quarante mille. L’exil du restaurateur résonne avec celui de Kristofer, l’un pour bâtir son affaire dans un monde en paix, et l’autre pour trouver les réponses à cet amour avorté, à l’aube de perdre la mémoire et le contrôle de lui-même. Baltasar Kormákur appuie sans doute beaucoup trop sur la corde sensible du mélodrame, ce qui, en plus des deux heures qui auraient mérité quelques coupures au montage, peut avoir un effet assez soporifique.

Copyright 2025 Condor Distribution

Les récits qui mêlent la recherche du temps perdu et le présent narratif d’un protagoniste sont nombreux en littérature et au cinéma. Baltasar Kormákur ne cherche pas l’originalité à tout prix. Le cinéaste islandais prolixe crée finalement un film non pour marquer l’histoire du septième art mais offrir un espace de plaisir et de détente aux personnes attirées par des contes romantiques. Il faut s’attendre évidemment à un joli happy end qui résonne avec la grâce de cette fiction. Même les acteurs sont très propres sur eux. Ils semblent arrachés d’un livre de George Sand ou René de Chateaubriand avec leurs beaux costumes, leur candeur absolue et leur douceur presque naïve.

Mais le cinéma est une fabrique de rêves. Et Touch - Nos étreintes passées atteint sans difficulté l’objectif du plaisir et de l’émerveillement. Rien ne fait douter que le film rassemblera un public nombreux, des personnes plus âgées en mal de paix aux plus jeunes à la recherche d’une consolation amoureuse.