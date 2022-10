Tour d’abandon - Thierry Crouzet - critique du livre

Résumé : Paris, 28 septembre 2016 à 6h25, la police arrive chez James des Pommiers et lui passe les menottes devant Hugo et Charlotte, ses deux enfants. Il est accusé de séquestration d’enfants et de violation de domicile. Ce jour sombre sonne le début de sa descente aux enfers, une épreuve qui va durer cinq longues années. Il a alors 47 ans et, comme sa femme Suzanne, une hôtesse de l’air rencontrée seize ans plus tôt, il est stewart dans une grande compagnie aérienne française.

Critique : Fondé sur des faits réels, le roman de Thierry Crouzet n’offre au lecteur qu’une seule voix, celle de James des Pommiers croisé à San Diego, alors qu’il était en voyage avec des amis. Venant tout juste d’achever une pièce de théâtre sur les violences conjugales, et après avoir pris soin de vérifier les dires incroyables de cet homme, il choisit l’écriture pour retranscrire cette histoire tragique qui l’a profondément marqué. Un sentiment prégnant d’injustice qui le pousse à dénoncer la stigmatisation faite autour des agressions physiques et psychologiques au sein du couple. Non, la femme n’est pas toujours la victime ! Oui, il existe des situations, certes plus rares, où l’homme est persécuté et parfois maltraité par son épouse. Chacun pourra donc apprécier cette histoire surprenante dans laquelle, éperdument amoureux, James se laisse dominer par Suzanne qui se révèle très vite être une menteuse et une manipulatrice hors pair. Cette femme égocentrique, qui pense davantage à ses amants qu’à ses jeunes enfants, ira jusqu’à les laisser seuls, livrés à eux-mêmes. D’où la référence au titre car, effectivement, une tour d’abandon, appelée aussi « boîte à bébé », est un lieu où une mère peut déposer anonymement son bébé, généralement un nouveau-né, pour qu’il soit trouvé et pris en charge par la société.

Bien entendu, Thierry Crouzet témoigne aussi de la machine infernale qu’est la justice, avec des experts dépeints comme d’emblée acquis à la cause des femmes, toutes victimes par définition, sans même prendre le temps d’écouter sérieusement les propos des maris. Ainsi, James se retrouve très vite mains et poings liés face à des psychologues qui tous croient Suzanne sur parole. Alors comment, dans ces conditions, convaincre et se faire entendre ? Et pourquoi ne pas écouter ce que les enfants ont à dire ?

James est broyé. Pendant des années, il va subir les nombreux dépôts de plainte de son épouse et va progressivement s’endurcir pour passer le cap de tous les jugements. Il est d’ailleurs assez troublant d’assister au spectacle d’un homme sans réaction quand il découvre que sa femme le trompe et lui impose ses choix. Comment peut-il absorber autant sans élever un peu la voix ? James va-t-il parvenir à démontrer que sa femme est folle et enfin récupérer ses enfants ? Et que va décider la justice ? Autant de questions auxquelles des réponses seront apportées au lecteur, au fil de ce récit.

Malgré tout, Thierry Crouzet parvient à conserver une rigueur et une objectivité indispensables, parvenant même à distiller un peu d’humour au moment d’aborder des sujets forts. La description des journées de travail de James à travers le monde, permet également au lecteur de reprendre sa respiration. Avec Tour d’abandon, Thierry Crouzet, un Toulousain de cinquante ans connu pour être l’auteur d’une quinzaine de pièces de théâtre, signe ici un premier roman captivant. La tornade infernale générée par Suzanne, amplifiée par un suspense parfaitement maîtrisé, en rend la lecture passionnante.

Pour en savoir plus sur la fin de cette affaire, toujours en cours au moment de la sortie du livre, le lecteur pourra visionner l’interview de Thierry Crouzet en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=juFk-7xkKCM