Tourner pour vivre - Philippe Azoulay - critique

Résumé : J’ai retrouvé Tintin, il a plus de soixante-dix sept ans, fait du cinéma et court le monde à la recherche du sens de la vie. Durant sept ans nous partageons la vie d’un cinéaste et sa croyance en l’incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch.

Critique : Il faut être bien mégalomane pour produire un film à sa propre effigie. On tient là, à travers ce documentaire, toute l’ambivalence de ce grand homme de cinéma, Claude Lelouch, qui semble tout à la fois pétri de générosité, de simplicité que du goût des grandeurs. En fait, Tourner pour vivre raconte un homme, mais le documentaire parle surtout de cinéma, de tournages, de création et de rencontres. Le cinéaste nous ouvre les portes de ses réflexions, et de sa fabrique monumentale des longs-métrages à travers presque un demi-siècle.

Si Un homme et une femme semble la référence centrale du réalisateur, le documentaire permet de se remémorer d’autres films marquants comme L’aventure c’est l’aventure, Itinéraire d’un enfant gâté ou encore Les Misérables, Partir Revenir, Les uns et les autres. Philippe Azoulay recompose la carrière du cinéaste en alternant des entretiens, des témoignages, des extraits de films, et en allant à la rencontre des lieux qui ont composé l’espace de création ou du tournage. L’existence de cet homme semble elle-même emprunter à un récit de cinéma, tant les rencontres avec d’immenses comédiens ou d’improbables témoins du cinéma illuminent son existence d’artiste. Lelouch est un homme libre, un baladin. Il finance ses films, écrit ses scénarios, avec une énergie et une fougue de magicien. Il est peut-être le réalisateur le plus connu en France grâce à une œuvre autant universelle que proprement française. Il raconte une France romantique et excessive, la construction d’un monde à travers ses périples géographiques et émotionnels.

L’intérêt du film demeure dans la façon dont Philippe Azoulay donne librement la parole aux comédiens ou aux équipes de tournage. On ne rencontre plus seulement le comédien, mais la femme ou l’homme qui se retrouvent à travers des photographies de jeunesse, ou se confient à ses collègues de tournage. On a l’impression de s’inviter dans la vie de Claude Lelouch, au cœur de sa famille, de ses humeurs ; et les comédiens qu’on aurait tendance à mystifier comme Johnny Halliday ou Anouk Aimée deviennent des êtres d’une confondante accessibilité. Ce voyage dans son œuvre, sa vie, ses rencontres, témoigne de la vie d’un artiste de génie qui sait comme peu de metteurs en scène, trouver dans un regard, dans un mot, le geste supplémentaire qui grandira le film.

Le documentaire présente un homme boulimique de création. Toute sa vie est tournée sur l’amour des comédiens, et plus largement du cinéma. Philippe Azoulay accompagne le réalisateur dans son cheminement à travers le monde ou ses propres souvenirs. Les manuscrits de films à tourner s’empilent sur la table du cinéaste qui paraît moins un homme d’affaires qu’un artiste libre et insatiable. Tourner pour vivre est un documentaire fort instructif qui permet à travers l’homme de redécouvrir une œuvre immense et plurielle, élaborée à la force de son âme. On regrettera peut-être une écriture un peu trop maniérée alors que le seul témoignage de Lelouch et ses comédiens suffit à rendre le propos passionnant.