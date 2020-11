Tout en haut du monde - la critique du film

Un premier film flamboyant qui témoigne de la vivacité du cinéma d’animation à la française.

L’argument : 1882, Saint-Pétersbourg.

Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.



© Diaphana

Notre avis : Tout en haut du monde, là où n’existe plus que le froid, la faim, la banquise qui dessèche les cœurs et les corps. Le titre de ce long-métrage d’animation laisse présager d’une œuvre de grande ampleur et de fait, le résultat est à la hauteur des attentes. Rémi Chayé, dont c’est le premier film, a fait ses armes sur Brendan et le secret de Kells, film d’animation grandement sous-estimé à sa sortie.

Sacha veut réaliser le rêve de son grand-père et pour cela elle est prête à tout abandonner : sa maison, ses amies, et même son rang puisqu’elle ira jusqu’à travailler dans une auberge, elle qui ne connait guère que le faste de la cour de Russie. Ce que le dessin nous donne à voir, c’est une jeune fille qui accomplit son rêve d’aventure. Comme la Rebelle de Pixar et comme plus tôt cette année Avril et le monde truqué, Sacha délaisse les belles robes et fuit la pression familiale pour construire sa propre identité, sa propre vision du monde et in fine sa propre vie, en version originale. Ces films ont en commun la farouche indépendance de leur héroïne et l’attention toute particulière apportée au scénario. Il est loin le temps où l’on se contentait d’adapter une énième fois un conte rétrograde. Place à l’ambition et à la modernité, même et surtout avec une intrigue teintée de la grande histoire. C’est la Russie Tsarine qui est convoquée ici, son faste, ses bals et le coté grotesque de son administration. C’est le rêve d’un adulte qui devient celui d’un enfant. C’est l’indépendance d’esprit célébrée à chaque instant.



© Diaphana

Le public du festival d’animation d’Annecy ne s’y est pas trompé en lui remettant son prix : Tout en haut du monde est un petit bijou picaresque et enchanteur. L’époustouflante beauté des aplats de couleurs font de cette épopée nordique une épopée graphique. Les traits sont naïfs mais puissants. Le voyage est total.

Cerise sur le gâteau : la bande originale a été composée par l’artiste français Syd Matters- déjà responsable de la musique du film Avant qu’il ne soit trop tard en autres- et drape cette intrigue de ses accents pop mélancoliques, un vrai régal pour les yeux et les oreilles.

Signalons que la fondation Gan pour le cinéma, qui a soutenu le film, a mis en ligne les deux premiers volets du Making of. Ces vidéos très ludiques expliquent de manière simple toute la complexité et la beauté de la fabrication d’un film d’animation.