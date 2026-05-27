Tout va super - Patrick Cassir - critique

Résumé : Elie est soulagé. Après plusieurs années à s’occuper de Sylvaine, sa mère envahissante et malade : elle est guérie ! Il va enfin pouvoir penser à lui. Dans un bar, il rencontre Anaïs. Ils tombent très vite amoureux. Mais l’euphorie est de courte durée, Sylvaine fait une rechute. Tiraillé entre cette nouvelle histoire d’amour et la maladie de sa mère, Elie va être très vite dépassé !

Critique : Parler du cancer au cinéma demeure un exercice assez courant. Mais envisager la rechute irrémédiable d’une tumeur à la plèvre sur le mode humoristique constitue véritablement un trait d’originalité. En effet, si le film s’ouvre sur la rémission quasi complète de la mère d’Élie à la suite de près de 5 ans de bataille médicale, peu de séquences après, se ré-ouvre la tragédie d’une maladie qui reprend de l’énergie. Tout va super ne s’épanche pas tellement sur les séances de chimiothérapie subies par Sylvaine, mais plutôt le déni de son fils qui, au motif d’une relation sentimentale qui s’installe, se cache à lui-même et à ses proches, le cauchemar annoncé d’une reprise du cancer.

Patrick Cassir est un habitué des situations insolites pour dérouler ses récits, à chaque fois, teintés d’un humour franc. Le cancer n’est pas vraiment un sujet de rigolade, mais le cinéaste prend le parti de proposer un ton joyeux et décalé pour évoquer la fin certaine de son personnage. Ainsi, la fiction cumule des scènes assez iconoclastes où les protagonistes se heurtent à des malentendus ou des quiproquos pétris de rire. La bande-annonce d’ailleurs annonce la tonalité générale du long-métrage avec notamment le portrait haut en couleur de l’aide à domicile ou cette conductrice de taxi qui propose aux jeunes tourtereaux, qui viennent de se rencontrer, de passer la nuit ensemble. Tout est déjà presque dit d’une œuvre qui ne se prend pas au sérieux, avec un goût certain pour l’absurde.

Copyright ATELIER DE PRODUCTION - TF1 FILMS PRODUCTION - D.A.C.P - 2025

Tout va super met en scène Hakim Jemili le cinéma français raffole en ce moment. L’acteur a l’opportunité de dérouler les facettes nombreuses d’un personnage qui ne parvient pas à s’émanciper de sa maman qui a tout du stéréotype de la mère juive. Il oscille entre naïveté, maladresse, tendresse et immaturité complète, permettant au comédien de donner à voir l’étendue de son talent. Il donne la réplique à Noémie Lvovsksy comme d’habitude irréprochable, à Marie Colomb, elle aussi, assez caricaturale dans le rôle d’une serveuse de boite de nuit qui complète ses revenus avec du baby-sitting, et à Rudy Milstein qui interprète un aide à domicile gauche. Bref, les comédiens sont à la hauteur de ce que le scénario leur demande, mais s’enferment malgré eux dans le registre de la farce dont ils ne parviennent pas toujours à se départir.

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Tout va super constitue un film honnête, aérien, aux allures de théâtre filmé parfois, très ancré dans la tradition française de la comédie à la Molière. Maintenant, les fautes de goût demeurent parfois assez marquées, comme cette scène dans le restaurant libanais où la mère se montre particulièrement insistante sur un plat. A force de vouloir en rajouter dans l’humour potache, Patrick Cassir force son sujet et verse parfois dans la maladresse. Les retrouvailles inventées avec un amour de jeunesse par exemple démontrent les excès du scénario qui veut trop en faire dans la drôlerie. D’autres scènes auraient mérité un peu de nuance, avec le risque qu’il soit reproché au réalisateur de se moquer peut-être trop ouvertement des soignants en charge de patients de maladie grave, dans le contexte on le sait tendu de recrutement et de fidélisation des personnels de soins.

Tout va super demeure un long-métrage agréable à regarder en général. Le spectateur se laisse finalement emporter par des personnages drôles et attachants qui entreprennent chacun à leur manière, un chemin vers la réconciliation avec eux-mêmes et leurs proches. Le film fait du bien dans une ambiance actuelle générale teintée de malheurs, de guerres et d’annonces médiatiques graves. Rire du cancer, a fortiori quand il se déclenche de nouveau et peut provoquer la disparition du malade, est risqué mais Patrick Cassir relève le défi avec une certaine grâce.