Toute la beauté et le sang versé - Laura Poitras - critique

Résumé : Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. "Toute la beauté et le sang versé" nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.

Critique : Le genre documentaire, quand il est réussi, a de merveilleux que les images diffusées semblent autant empruntées à la fiction qu’à la réalité. Laura Poitras n’en est pas à son coup d’essai. Elle n’a pas peur d’aller à la rencontre de personnages furieusement engagés, comme si son regard de cinéaste avait besoin de se cogner à des êtres aussi fantasques que militants. L’enjeu est de faire connaître Nan Goldin dont les photographies issues de sa propre existence éclairent le monde sur une autre manière d’appréhender la liberté sexuelle. Sa voix rocailleuse accompagne un récit quasi romanesque où l’artiste tente de résoudre le drame initial de sa propre enfance et son rapport aux drogues et aux excès.

Toute la beauté et le sang versé n’a rien du récit bibliographique austère et linéaire. Laura Poitras réinvente la langue du documentaire, finalement en miroir de Nan Goldin qui a totalement réécrit la manière d’aborder les corps, les visages dans un appareil de photographie. La musique occupe une grande place dans le film, offrant à la narration un rythme d’une très grande efficacité. Le récit de vie de l’artiste se superpose à une lutte quasi désespérée contre la famille Sackler qui finance paradoxalement l’art en vendant des médicaments addictifs fabriqués à base d’opiacées. L’artiste maudite se perd dans des excès sexuels, toxiques, dont elle extrait des clichés d’une extrême originalité, tout en menant avec rigueur un combat contre un magnat de l’industrie pharmaceutique. Il y a donc trois films dans Toute la beauté et le sang versé : la restitution brute des photographies de l’artiste, l’évocation du parcours difficile et joyeux à la fois de l’artiste et la lutte pour une plus grande justice en matière de santé publique.

Toute la beauté et le sang versé est un vrai film de cinéma. Le montage très précis, le travail sur l’image, et la musique dénotent un travail très important de la part de la réalisatrice. Elle parvient à faire de Nan Goldin un personnage de roman qui doit se réconcilier avec une enfance tragique et s’envisager dans un avenir culturel et social plus apaisé. La création artistique semble presque anecdotique dans cette œuvre dense et totalement maîtrisée qui donne à voir et à se souvenir du nombre insoutenable de personnes auxquels des médecins ont prescrit l’OxyContin qui s’est révélé être la pire des drogues.

Il ne faut pas ignorer dans le film la part importante qui est laissée à l’œuvre photographique de Nan Goldin. Laura Poitras s’éclipse à plusieurs reprises de son propre film en exposant des extraits des diaporamas de Goldin. On apprend avec beaucoup d’intérêt qu’il n’y avait jamais un diaporama comparable d’un lieu à l’autre, s’agissant notamment du choix des musiques, et que l’artiste se plaisait à les diffuser dans des lieux de festivité et d’excès. En fait, le long-métrage met en discussion deux langages artistiques complémentaires : celui de la photographe et celui d’une cinéaste militante, en lutte pour un monde plus juste.