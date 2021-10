Tralala - Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu - critique

Résumé : Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

Critique : S’ils ont toujours accordé beaucoup d’importance à la musique dans leurs films, les frères Larrieu n’avaient encore jamais abordé la comédie musicale. L’univers fantasque et enjoué qui est habituellement le leur laissait espérer une mélodie enjouée. Pourtant, malgré la présence de talents musicaux reconnus (Philippe Katerine, qui avait déjà composé des chansons pour Un homme, un vrai en 2003, Bertrand Belin, Dominique A, Jeanne Cherhal, Etienne Daho, Sein), la bonhomie des personnages, particulièrement celle du facétieux Tralala (Mathieu Amalric), et la gaieté qui se dégage de répliques pertinentes, il n’est pas toujours facile d’adhérer à cette ambiance foutraque, La faute à une accumulation de situations emberlificotées qui transforment en un désordre animé mais confus cette aventure burlesque.

Copyright Pyramide Disrtribution

Tralala est un chanteur des rues quadragénaire et lunaire. Il habite un squat qui menace d’être détruit. Il promène sa guitare, son ampli et sa désinvolture au gré des rues de Paris jusqu’à ce que, devant la gare Montparnasse, il croise une jeune femme évanescente (Gallatea Bellugi) toute de bleu vêtue, qui lui laisse un peu d’argent et surtout un briquet marqué « Lourdes ». Plus de doute pour lui, il vient de rencontrer la Vierge. Il n’a de cesse de la retrouver et entreprend le voyage vers la célèbre ville miraculeuse. Séquestrée par des parents étouffants, Virginie ne sera pas facile à aborder. En revanche, une mère (Josiane Balasko) en manque de maternité affirme retrouver sous ses traits de ce vagabond le fils qu’elle attend depuis tant d’années. L’imposture est en marche. Reçu comme le Messie, Tralala est choyé au cœur de cette famille improvisée qui le dote d’un frère (Bertrand Belin) et de grands neveux un peu nigauds, mais aussi et surtout de potentielles anciennes conquêtes (Maïwenn, Mélanie Thierry).

Copyright Pyramide distribution

Avant tout comédie, souvent à la frontière du conte, parfois lorgnant vers le polar, Tralala nous berce de ses airs variés, entre rock et textes intimistes, tous portés par un casting convaincant. Mélanie Thierry sublime le décor de sa beauté fragile, Maïwenn surprend en bourgeoise mélancolique, Josiane Balasko émeut dans son rôle de mère éperdue et la virilité magnétique de Bertrand Belin accapare la caméra. Le regard pétillant, les réalisateurs s’amusent de l’aspect gentiment désuet de cette ville de pèlerinage qui les a vus naître et multiplient les clins d’œil vers la bigoterie organisée. Cependant, le rythme indolent dans lequel baigne cette joyeuse mascarade n’autorise pas le spectateur à communier totalement avec cette farce désinvolte. Finalement, le miracle tant espéré n’a pas eu lieu.