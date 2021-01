Traverser la nuit - Hervé Le Corre - critique du livre

Résumé : Louise a une trentaine d’années. Après la mort accidentelle de ses parents, elle a dérivé dans la drogue et l’alcool. Aujourd’hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 ans, sa seule lumière. Elle est harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la laisser dans un état grave. Il blesse aussi grièvement la meilleure amie de Louise. L’enquête est confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui ne reste pas insensible à Louise. Parallèlement un tueur de femmes sévit, pulsionnel et imprévisible, profondément perturbé. Au cœur de ces ténèbres et de ces deux histoires, Jourdan, un flic, un homme triste et taiseux, qui tente de retrouver goût à la vie...

Critique : Sordide, ce roman n’en est pas moins un polar qui ne se contente pas de décrire des cadavres et une quête insensée et peu crédible. À la place, il met en scène trois personnages qui, s’ils semblent voués à voir leur vie converger à un moment ou à un autre, ne sont pas liés immédiatement par le récit. Hervé Le Corre alterne les focalisations dans des chapitres longs parcourus d’éclats de lumière et d’éclats de verre. Les tessons dont il parsème sa narration ouvrent des plaies dans la peau de ses héros, les blessent, les mutilent. Louise, mère célibataire maltraitée par un ancien petit-ami ; Jourdan, policier écœuré du sang et de la chair pâle des corps dont il doit comprendre pourquoi ils sont sans vie ; Christian, employé dans un magasin de fournitures pour chantier, impulsif et instable. Le dernier entre en scène plus tardivement, une fois que Louise et Jourdan ont envahi l’esprit du lecteur, que leurs malheurs et leur existence à la dérive l’ont touché en plein cœur.

Les phrases sont courtes, percutantes, souvent non verbales. Le discours indirect jaillit ici et là, sec et coupant comme le verre brisé sur lesquels les protagonistes marchent en grimaçant de douleur. L’auteur ne se contente donc pas de bâtir une intrigue et de faire monter un certain suspense, il crée une atmosphère, allume des lueurs dans la nuit de ses personnages, fussent-elles criardes et violentes, à l’image des néons dans un pare-brise ruisselant ou blêmes comme le soleil tentant de percer la brume. Il s’attaque à des sujets brûlants d’actualité, au ras-le-bol des policiers, à leurs éventuelles bavures, aux violences faites aux femmes. S’il ne tombe jamais dans le pathos, il ne ménage ni ses héros, ni ses lecteurs et peint un tableau bien sombre – Radeau de La Méduse où, à bien regarder, un bateau tangue en arrière-plan, symbole d’un espoir jamais complètement éteint.