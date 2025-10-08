Tron : Ares - Joachim Rønning - critique

Résumé : L’étonnante aventure d’un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l’humanité avec des êtres dotés d’une intelligence artificielle…

Critique : Tout le monde se souvient des opus précédents avec ces images lumineuses semblables à des lasers accompagnées de la bande-son exceptionnelle du groupe Daft Punk. Cette fois, c’est le groupe Nine Inch Nails qui électrise un nouveau numéro où l’énergie se décuple au rythme des longues envolées dans le ventre des univers parallèles. Tron : Ares s’impose sur les écrans comme un spectacle exceptionnel où le spectateur en aura pour son argent. Certes, l’histoire assez basique ne révolutionne pas la narration mais franchement, les presque deux cents millions d’euros au service du film sont visibles dès le générique d’entrée.

Arès est la créature du machiavélique Julian Dilinger qui manipule l’IA aux seules fins de son enrichissement. Sa création est une machine de guerre qui se fabrique avec une imprimante 3D géante. Sauf que l’affreux chef d’entreprise n’est pas parvenu à dépasser les vingt-neuf minutes de vie pour les monstres de sa fabrication, là où sa concurrente Eve Kim a découvert le code de l’éternité. Bref, rien de nouveau sous le soleil pour cette fiction qui oppose le bien et le mal, sinon que l’IA à l’épreuve de sensations s’humanise et est capable de prendre le parti du bien. Le spectacle ressemble donc à une aventure assez déconvenue mais que les effets spéciaux rend passionnante.

Copyright 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Sans doute la scène la plus réussie du long-métrage demeure celle où Eve Kim est poursuivie par les deux créatures de Dilinger Entreprise à bord de motos ultra puissantes qui dessinent des fils de lumière à leur passage dans la ville. La séquence s’étend sans limitation de durée et d’effets spéciaux pour le pur bonheur du spectateur. La mise en scène apporte un véritable sens de l’ivresse, dans cet abîme de lumières, connections et processus où l’humain se retrouve aux prises d’une intelligence artificielle incontrôlable. L’action accompagne tout le récit dans un rythme haletant avec, et c’est sans doute le meilleur du film, un retour aux sources des années 80 avec un tube du groupe Depeche Mode et le héros de l’époque qui a vieilli d’autant.

Copyright 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Tron : Ares s’avère, au-delà des apparences, comme une aventure moderne qui revisite ce qui a constitué un mythe lors de la sortie du premier opus. Le réalisateur, Joachim Rønning, n’a de cesse de dire que le film a beaucoup compté dans son histoire de cinéaste et de spectateur. Il offre une mise en scène énergique, pour ne pas dire électrique, que la bande-son élève dans une dimension supérieure. Évidemment, la fin annonce une suite, et ce n’est pas nous qui allons nous plaindre. Au contraire, surtout si Nine Inch Nails accepte de poursuivre l’aventure. Les acteurs ne déméritent absolument pas, offrant une agilité physique et psychologique dans des décors qui, au moment du tournage, devaient être réduits à des écrans verts.

Tron : Ares n’a pas besoin de publicité. Pour autant, le retour de la 3D au cinéma avec le prochain Avatar mérite d’être souligné. La technologie apporte au long-métrage une densité narrative très forte, avec ces faisceaux de lumière permanents et ces grands traits laser laissés par les véhicules extraordinaires. On ressent l’importance exubérante des moyens dédiés pour ce film mais force est de constater que le résultat est optimal. Le premier volet avait engrangé en 1982 près de cinquante millions de dollars pour un film qui en avait coûté dix-sept. Le démarrage ne semble pas à la hauteur des presque deux cents millions d’euros engagés par la production, mais on a le droit de rêver.