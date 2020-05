Trouve-moi - André Aciman - critique

Résumé : Au fil de ces pages, le lecteur croisera les protagonistes d’Appelle moi par ton nom. D’abord Samuel, le père d’Elio, à bord d’un train puis dans les rues de Rome. Puis Elio, cette fois à Paris. Et Oliver, à New-York. Mais aussi d’autres âmes qui errent, perdues entre passé et présent, entre jeunesse et âge de raison.

Critique : Trouve-moi est censé être le postlude d’Appelle-moi par ton nom, l’œuvre finale, l’œuvre qui complète. Pourtant, c’est bien davantage qu’une simple suite. C’est une ode à la vie, à l’amour, à la différence. Une manière d’envisager l’existence comme un labyrinthe où se dissimule une foule de rencontres et de surprises – bonnes ou mauvaises. Divisé en quatre parties (Tempo, Cadenza, Capriccio et Da Capo), il emprunte au livre premier ses protagonistes – le père d’Elio, Elio lui-même, Oliver – et son atmosphère à la fois estivale, colorée et douloureuse (sans tirer un trait sur la fraîcheur glaciale des dernières pages pour autant) et abonde dans le sens de ses préoccupations premières, de la découverte du désir et de la passion. Si Elio n’a plus dix-sept ans mais quinze de plus, s’il n’est a priori plus en âge d’apprendre à aimer, André Aciman détrompe ces présupposés et démontre que l’âge ne signifie rien ou si peu. Les années passent, mais tout peut encore arriver, n’importe quand. Une rencontre ne prévient pas, ne se prévoit pas. Une rencontre est fortuite et cela la rend unique. Quand des étincelles se produisent, alors il faut savoir accepter la magie du moment, de l’autre, sans essayer de comprendre la situation.

Quatre parties, trois narrateurs, trois sensibilités, trois histoires et trois passés, tous étroitement liés les uns aux autres. La musique, l’art en sont le fil conducteur, le trait d’union envoûtant – outre l’amour, bien sûr, l’amour toujours. Si « Cadenza » laissera perplexe à plusieurs égards, « Capriccio » ramène toute la subtilité et la poésie douloureuse du style de l’auteur – le passé comme fantôme hantant le présent, le recouvrant d’un voile qui lui fait perdre sa lumière. Les souvenirs et les pensées se mêlent et brouillent le quotidien, lui font perdre toute saveur autre que celle conférée par les rêveries éveillées.

Le temps, voilà le personnage principal de cette œuvre, le temps comme matière malléable qui pourtant façonne notre existence : à la fois cause et résultat, à l’origine de tout, tout en étant l’aboutissement de toute chose, il plane comme une menace radieuse au-dessus de chaque mot de Trouve-moi…