Critique

CINÉMA

Tu me ressembles - Dina Amer - Critique

Le 25 septembre 2025

Tu me ressembles frappe par son immersion intense et la justesse de Mouna Soualem, qui donne chair à une jeunesse en perdition. Malgré quelques effets parfois trop appuyés, le film reste un coup de poing nécessaire qui laisse une empreinte durable.

Galerie Photos

