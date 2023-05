UFO Sweden - Victor Danell - critique

Résumé : 1996. Denise, une adolescente rebelle, est témoin de phénomènes étranges et inexpliqués. Et si l’obsession de son père pour les OVNIS avait causé sa mort huit ans plus tôt ? Prête à tout pour découvrir la vérité, elle rejoint les membres de l’association UFO qui enquêtent sur ces faits surnaturels. Ensemble, ils se lancent dans une aventure risquée, s’affranchissant aussi bien des lois gouvernementales que de celles de la physique.

Critique : Huit ans après, Denise, dont le père a disparu, est devenue avec l’adolescence, une sorte de "geek" avant l’heure. Toujours à la recherche de son père dont elle ne croit pas à la mort, elle rejoint une association appelée "UFO Sweden", spécialisée dans l’étude de phénomènes inexpliqués.

Ce film suédois au parfum un peu vintage s’inscrit en droite filiation des films de science-fiction tous publics mettant en scène un ou plusieurs adolescents, dont Steven Spielberg a été le principal artisan.

Le jeune Denise, pugnace et quasi ingérable, est persuadée, contre l’avis de tous, sa famille d’accueil, la police et même les anciens collègues de son père, que celui est toujours vivant et va faire son retour avec des informations fracassantes sur l’existence des OVNI. Elle va réussir a convaincre le petit groupe iconoclaste de l’association de l’aider dans ses recherches : ces derniers, plutôt âgés, pantouflards et très procéduriers, vont mettre un moment à se décider.

Petit film pour petits et grands, sans grande nouveauté dans le genre, avec un scénario plutôt abracadabrant, mais ce n’est pas grave, et sans grands effets spéciaux. Mais il vaut surtout par la confrontation entre une jeune fille tout feu tout flamme et une bande de fondus de science, certes convaincue, mais un peu has been. La fin ouverte laisse totalement la possibilité à un chapitre deux.