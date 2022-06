Un alibi en béton - Peter May - critique du livre

Résumé : Enzo MacLeod, cinquante-six ans, écossais, est un spécialiste imminent qui travaille au département criminalistique Paul Sabatier de Toulouse. Sa mission consiste à élucider des affaires non résolues par la police. Un jour, il parie 2 000€ avec un ami qu’il parviendra à résoudre les sept cold case racontés dans le livre du journaliste Roger Raffin. Le temps a passé et son enquête en est aujourd’hui au sixième crime, celui de Lucie Martin, une jeune femme de 20 ans éprise de Régis Blanc, un sérial killer de prostituées rencontré lorsqu’elle œuvrait pour le compte d’une association de réinsertion des détenus à Bordeaux. Elle disparait subitement en 1989 alors qu’elle est en week-end chez ses parents à Duras. Son corps ne sera retrouvé que quatorze ans plus tard, en 2003, dans un lac asséché par la canicule. Les traces relevées semblent indiquer qu’elle a été étranglée, le mode opératoire habituel et privilégié de Régis Blanc. Et pourtant, il ne fut jamais inquiété, car disposant d’{un alibi en béton} !

Critique : Ce thriller est époustouflant. Les quarante-huit chapitres qui le composent se lisent avec une voracité déconcertante. L’enquête est des plus palpitantes. D’emblée, le prologue nous met dans l’ambiance et le rythme du récit ne connait pas de pause.

Enzo, le narrateur, est le personnage principal du roman. De nombreuses femmes et plusieurs enfants gravitent autour de lui avec, parfois entre eux, des liens improbables. En sus de l’enquête, sur toile de fond politique, d’autres histoires viennent se greffer au fil conducteur, pour finir par s’y entremêler. Enzo a le nez fin, il se démène, traverse de long en large la France pour suivre ses intuitions et trouver la solution. Peter May dresse le portrait de l’enquêteur parfait, aux talents multiples, qui pourtant ne réussirait pas sans l’aide précieuse de deux jeunes femmes. Nicole, une étudiante en criminologie, et Dominique, une ancienne gendarme.

Les lieux et la région sont décrits avec minutie et justesse, de Libourne à Bordeaux en passant par Pessac ou Cahors. Une préparation méticuleuse et une connaissance des sites, sans doute facilitées par le fait que le romancier écossais réside dans le département du Lot. Scénariste reconnu, auteur de romans indépendants et d’une trilogie écossaise remarquée, Peter May s’est vu décerner de nombreuses distinctions. Ce qui ne surprend guère, tant il parvient facilement à envoûter le lecteur, avec des rebondissements incessants et extrêmement bien ficelés, servis par des dénouements théâtraux et surprenants.

Ce roman incroyable, dernier opus de la série Assassins sans visage, est assurément une très belle réussite qui devrait séduire les amateurs de polars. Mais qu’on se rassure, le fait de ne pas avoir lu les six ouvrages précédents n’a absolument aucun impact sur la compréhension et la lecture de ce dernier tome. Un alibi en béton est donc un ouvrage à mettre absolument dans sa valise pour partir en vacances… à la condition de tenir jusque-là !