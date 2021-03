Un bon féministe - Ivan Repila - critique du livre

Résumé : Un homme cultivé et progressiste voit ses certitudes mises à rude épreuve lorsqu’il confronte ses opinions féministes au réel. Pour lui, la cause des femmes n’avancera que par une vraie révolution, renversement qu’il s’emploie à fomenter en employant les grands moyens, quitte à se sacrifier.

Critique : L’auteur remarqué du Puits (2014) publie un roman très contemporain, écrit juste avant le phénomène qu’on a appelé « libération de la parole des femmes ». Son personnage de « bon féministe » est un homme de la classe moyenne espagnole, journaliste d’environ trente-cinq ans, produit de sa culture et de son temps, libéral et progressiste, qui un jour se fait taxer de féminisme par un ami dont il désapprouve l’attitude machiste. Or, notre héros reçoit ce terme comme une injure alors qu’en conscience, il est vraiment féministe. Afin de comprendre ses propres contradictions, il assiste à un colloque sur le sujet où il rencontre une étudiante dont il tombe amoureux. En discutant avec elle, mais aussi avec les membres de sa famille et avec ses amis, il constate que ses idées d’égalité entre hommes et femmes se heurtent à des préjugés solidement ancrés dans une réalité pour le moins inégalitaire. Il en conclut que la cause féministe n’avancera qu’en dynamitant le système hétéro-patriarcal. Il ourdit ainsi une machination en se servant des réseaux sociaux comme engin de combat, car c’est bien ce qu’il veut provoquer. Dans la foulée il crée l’État Phallique, groupe masculin sexiste et misogyne qui engage des actions violentes contre les femmes : insultes, diffamations, saccages, perturbations, jusqu’à ce que la riposte arrive et que la guerre des sexes enflamme tout le pays.

Fable drôle et bien menée, dialogues savoureux et péripéties dystopiques, le roman véhicule une réflexion intelligente et moderne, nuancée et dynamique qui n’a rien à envier aux traités théoriques qu’Ivan Repila confronte au quotidien avec beaucoup de justesse et d’humanité.