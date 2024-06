Un dernier tour de terrain – Alvaro Velasco, Inaki San Roman et Pedro Rodriguez - la chronique BD

Résumé : {Un dernier tour de terrain} nous plonge en 1995 où l’agent de football Benito Castanera cherche de nouveaux joueurs à gérer. Lors d’un match de troisième division, il aperçoit sur le terrain Rafael Fernandez, surnommé Fali, qui a de la magie dans les pieds. Il décide aussitôt de s’occuper de lui avant qu’il ne soit repéré par un concurrent. Mais si Fali semble bonne pâte, son père l’est beaucoup moins. Beni ne va pas ménager ses efforts pour convaincre Fali mais son investissement professionnel va lui coûter sa famille.

Critique : Le récit se divise en deux époques, séparées par de nombreuses années. Mais le plus important reste le personnage de Beni que l’on suit tout au long de l’histoire. Beni représente à la fois le protagoniste et l’antagoniste. Il est celui qui fonce, qui ne recule devant rien quand il a raison, comme tout bon héros, mais ce trait de caractère l’anime aussi quand il a tort, comme tout ennemi. Beni est donc son propre ennemi. Ou plutôt, cet entêtement et son incapacité à prendre du recul mêlés sont ses ennemis. On se retrouve dans Beni, avec ses hauts, ses bas, ses qualités et ses faiblesses. Cela fait que cette BD peut nous toucher, alors même que nous ne sommes pas passionné de football. Savoir que deux équipes de onze se battent autour d’un ballon rond pour marquer des buts, et comprendre aussi que les joueurs de talent valent cher et se négocient à des montants élevés pour passer d’une équipe à l’autre est suffisant pour entrer dans l’histoire. Les personnages secondaires, la fille de Beni, Fali, et quelques autres ont aussi leur objectif, qui les éloigne ou les rapproche du héros. Fali est un des plus touchants par son parcours.

L’intérêt de cette BD réside aussi dans le fait que Beni n’évolue pas vraiment, il prend conscience de certaines choses, mais garde son caractère fonceur. Paire de lunettes vissée sur le nez, un peu d’embonpoint, un début de calvitie, Beni nous représente, l’humain moyen qui court après sa pépite, le chercheur d’or qui en oublie le plus important. Car à un moment, Beni ne se rend plus compte qu’il perçoit les gens autour de lui comme des moyens de se rapprocher d’un joueur qu’il cible. Il perd tout aspect humain des relations, tout se joue dans la façade, pour atteindre son but. C’est sur ce point que Beni va changer (enfin, espérons-le). Mais ce doute, justement, le rend terriblement proche de nous.

© Alvaro Velasco, Inaki San Roman et Pedro Rodriguez / Aventuriers d’ailleurs

Pedro Rodriguez nous offre un trait semi-réaliste, des personnages en partie stylisé dans des décors vrais et bien pensés. L’histoire se passant en Espagne, il vous faudra connaître le pays pour reconnaître des lieux. Mais là encore, l’humanité du récit l’emporte sur sa géographie. Les couleurs douces, parfois étincelantes, comme dans les boîtes de nuit, créent une atmosphère du quotidien. L’encrage a un aspect de crayonné, avec peu de hachures, les ombres étant apportés par des couleurs plus sombres. Quelques traits suffisent pour dessiner un visage, une ou deux rides de front, une marque pour la mâchoire, quelques plis sur les vêtements, accentués par ces effets d’ombre et le personnage est là. Les couleurs amènent le reste.

La composition joue parfois sur des mises en opposition par le cadre, comme cet échange téléphonique entre Beni et sa fille devenue adulte, ou chacun occupe une case triangulaire, face à face, sans que leurs regards se croisent, ou l’aspect répétitif de Beni qui va travailler de jour comme de nuit, laissant sa femme et sa fille seule, sur une page disposée en gaufrier.

Un dernier tour de terrain est une histoire humaine, le parcours de la vie de Beni, agent de football passionné par son métier qui perd pied.