Un hérisson dans la neige - Pascale Hecquet, Isabelle Favez - critique

Résumé : Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver. Programme : - Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale Hecquet (2022, 8’) : Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous la forme d’un joli conte… - Giuseppe d’Isabelle Favez (2021, 26’) : Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner... - Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5’) : Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en profiter au début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige est blanche. Au travers d’un joli conte d’antan, Giuseppe va comprendre que l’éclat de la neige est tout simplement la lumière du soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux.

Copyright Cinéma Public Films Critique : Ce charmant programme de trois films d’animation parvient à faire cohabiter la dimension étiologique des contes et la vérité scientifique, dans un savoureux mélange. "Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles à l’automne", le premier court métrage, nous entraîne aux côtés d’un jeune hérisson qui cherche à se construire un refuge à partir de feuilles et se heurte à une absence de générosité, puisque des arbres lui refusent leur contribution. Cette histoire, pleine d’inventivité visuelle et de petites bestioles, est un hymne subtil à la biodiversité. Elle investit aussi l’imaginaire propre aux contes sur une durée appréciable, avant d’élucider la question initiale en livrant une réponse scientifique simple. Copyright Cinéma Public Films Le second récit, plus long, multiplie les rebondissements, se présentant à la fois comme un itinéraire initiatique et une véritable aventure sur les traces du mystérieux fantôme de l’hiver. Là encore, l’imaginaire d’un conte se trouve démenti par une réalité qui conduit les personnages à en savoir plus. Si la curiosité n’est pas un vilain défaut dès lors qu’il s’agit d’apprendre, "Giuseppe" lui donne bien plus que les contours d’une simple morale, à travers des personnages particulièrement attachants, dont un ours plutôt narcoleptique. Enfin, "Pourquoi la neige est blanche ?" entremêle, comme le premier film, les explications scientifiques sur la décomposition des couleurs et le conte traditionnel pour justifier le nom composé du célèbre "perce-neige".

Intelligentes et poétiques, divertissantes et didactiques, ces trois œuvres constituent un programme idéal pour les très jeunes enfants.

