Une belle équipe - Mohamed Hamidi - critique

Résumé : Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

Notre avis : Le cinéma français est capable de toutes les impertinences. Une belle équipe ne dément pas cet adage, d’autant qu’il s’agit d’un film qui parle de foot, activité hautement masculine, et donne la part belle à une ribambelle de filles incroyables, recrutées par l’entraîneur pour faire face à la chronique annoncée du club du village. L’heure est depuis quelques années à un cinéma qui revendique une émancipation des femmes, dans une société qui évolue doucement sur ces questions. Le réalisateur, Mohamed Hamidi, qui s’était déjà essayé à une comédie réjouissante La Vache, revient sur les écrans, avec un sujet aussi drôle qu’il est volontairement incisif. Le film met en scène tous les poncifs sur le sujet, comme le fait que les footballeuses seraient homosexuelles, et que surtout elles ne seraient pas capables de se mesurer à une équipe d’hommes.

Faire rire est un exercice difficile, sans tomber dans la démagogie ou l’exagération. Une belle équipe réussit justement fort bien l’opération. Les personnages ne sont jamais ridicules, prisonniers de traits comportementaux qui pourraient verser dans la caricature. Le film se moque gentiment des hommes, qui, à cause de leurs agacements sur un terrain de football, se retrouvent dans la posture de leur femme respective, pendant que cette dernière s’entraîne. Ils sont dépassés par l’éducation des enfants, les responsabilités domestiques. Les dames, elles, en même temps qu’elles s’épanouissent à pousser le ballon rond, apprennent à faire valoir leurs désirs et leur identité.

Ce n’est certainement pas le chef-d’œuvre de l’année 2020, mais ce film ne démérite en aucun cas. Le rythme est vif, on a du plaisir à accompagner cette ribambelle de personnages pittoresques. Les Hauts de France sont filmés avec beaucoup de respect et de grâce. On ne tombe pas dans la moquerie facile des provinciaux. Le film invite les spectateurs au plus près de gens tels qu’il en existe partout en France : des personnes simples, attachées à leur région, et faisant du vivre-ensemble une valeur fondamentale. Une belle équipe demeure un véritable plaisir qui fait honneur à la gent féminine et plus généralement à l’intelligence humaine. Les comédiens s’investissent dans leur rôle avec conviction et honnêteté. Ils sont tous crédibles dans des postures où on ne les attend pas, et surtout, on perçoit que le tournage a été un véritable moment de joie. En tout cas, le long-métrage rappelle la fonction essentielle du cinéma : celle d’ouvrir les yeux sur d’autres réalités que la sienne et de partager un moment de plaisir.