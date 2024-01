Une bonne bière - Gilles Dyrek - critique

Résumé : Après s’être perdus de vue pendant plusieurs années, quatre frères et soeur aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans leur maison d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur faisait office de père. Puisqu’ils n’ont pas vraiment de tristesse à partager, autant se réunir joyeusement autour de cette bonne bière et se raconter leurs vies, avec la complicité et l’animosité propres aux fratries.

Critique : Une femme, l’air quelque peu revêche, surgit dans une salle à manger à l’ameublement suranné où trône une télévision d’où s’échappe la voix d’un journaliste (Léon Zitrone, dont le nom ne dira sans doute pas grand-chose aux plus jeunes d’entre vous) qui commente une course cycliste. Elle est immédiatement suivie d’un homme qui semble bien las. Ils viennent de faire ensemble un voyage de plus de six heures et il se pourrait bien que la cohabitation ait été douloureuse. Sans doute s’agit-il d’un couple qui a profité de cette proximité forcée pour régler ses comptes. En vérité, il ne s’agit que d’un frère et d’une sœur qui s’étaient perdus de vue. Ils viennent rendre visite à leur autre frère, un gentil naïf, adepte du vélo qui, lui, est ravi de les retrouver. Tous trois attendent le quatrième larron, le benjamin de la fratrie, retenu par le tournage d’une publicité qui devrait lancer sa carrière chaotique de comédien. S’ils ont décidé de se réunir, ce n’est pas pour le plaisir de boire une bonne bière dans un esprit totalement fraternel mais plutôt pour organiser la mise en bière de leur père, un pochtron notoire dont l’évocation va raviver les souvenirs, leurs frustrations, les secrets.

Gildas fait office de chef de famille. Marié, fier d’avoir engendré de nombreux enfants, fervent catholique, il incarne la réussite et la sagesse. Sa sœur, qui, à quarante ans, n’a pas de descendance et ne connaît que des relations amoureuses difficiles, supporte mal cet étalage de perfection. Elle n’apprécie pas davantage la tendre simplicité de son frère cadet, d’un naturel enjoué et toujours prêt à se dévouer pour les autres. Enfin, Erwan, le trublion gentiment hâbleur, doté d’une lucidité féroce, ne cache pas qu’il n’est là que pour l’héritage. Un cercle familial disparate, installé dans le huis clos d’une maison. Juste suffisant pour y voir une ressemblance avec la désormais comédie culte signée Bacri/Jaoui, Un air de famille, dont Une bonne bière partage le sens de la dérision, le rythme et une bande de comédiens généreux.

Même si le thème des règlements de compte familiaux a souvent été abordé au théâtre ou au cinéma, cette pièce à l’humour incisif n’a aucun mal à nous entraîner dans son univers de faux-semblants et de vraie humanité. La générosité du jeu des acteurs et l’énergie qu’ils déploient permettent à chacun de se retrouver à travers ces personnages chargés de toute la complexité humaine. Des dialogues, truffés de jeux de mots, s’enchaînent sans répit pour nous livrer des échanges détonants. Dans cette mise en scène d’une famille quelconque prise au piège des dysfonctionnements et de la jalousie, chaque détail du décor est pesé : le papier peint jaune à grosses fleurs, le carré en dentelle posé sur le haut du fauteuil. Ainsi l’on s’immerge complètement dans l’ambiance franchouillarde dont certains membres de la fratrie ont réussi à s’émanciper, tandis que d’autres rêvent encore de le faire ou que certains, résignés, ont appris à s’en contenter.

Et pour ne rien perdre de cette bonne humeur accumulée, on se quitte sur l’air guilleret d’À bicyclette chanté par Yves Montand.