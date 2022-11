Allez Hop ! - William Gropper - la chronique BD

Résumé : Le récit se concentre sur l’histoire de deux acrobates de cirque, un homme et une femme ainsi que sur un chanteur d’opéra, qui tombe amoureux de la femme. À partir de là, que va-t-il se passer dans ce trio amical et amoureux ?

Critique : Un triangle curieux, une histoire d’amour, un regard sur la société de son époque, William Gropper nous offre tout cela en une BD. Ce volume qui pèse son poids est un très bel écrin pour un récit muet, en écho aux débuts du cinéma. On suit trois personnages fort différents. Les visages laissent parfois songeurs sur l’expression des émotions, mais tout passe par l’utilisation des silhouettes et la mise en scène. Ce récit est présenté par James Sturm dans une longue introduction qui nous raconte la vie et l’œuvre de William Gropper. Et la quatrième de couverture nous présente un petit texte d’Art Spiegelman. Les deux dessinateurs ont été emballés par ce graphisme et cette histoire. Effectivement, il y a un triangle amoureux mais on sent aussi la difficulté de vivre. Les athlètes de cirque ne peuvent joindre les deux bouts que grâce au chanteur, qui est assez riche. L’argent est présent tout au long de l’histoire, que ce soit dans les bonheurs vantés par le chanteur, par ce sac vide que l’acrobate montre au moment de faire les courses par exemple. Mais à côté du concret, il y a aussi l’onirique. La phase de rêve de la femme nous entraîne ailleurs, et l’on peut se perdre à essayer d’interpréter ce moment, riche de symboles et donc de sens. Cette œuvre est aussi l’unique travail conséquent en BD de William Gropper. Il a à côté de cela, réalisé énormément de dessins de presse puis s’est tourné vers la peinture pour ne plus revenir à la BD. Ovni dans une carrière artistique, Allez Hop ! garde aujourd’hui à nos yeux toute sa fraîcheur et sa justesse, grâce à son histoire. Et le dessin y est aussi pour beaucoup.

© éditions La Table Ronde

William Gropper dessine d’une manière stylisée cette BD en noir et blanc. Les traits diffèrent selon les personnages : le visage de l’acrobate et celui du chanteur n’ont rien à voir et semblent sortis d’œuvres différentes. Mais cela ne choque pas du tout lors de la lecture.

Le noir et blanc renvoie également au cinéma de l’époque, et certaines mises en scène, notamment avec les décors de ville où avance notre trio, nous rappellent l’expressionnisme. Surréalisme et symbolisme sont également présents. Chaque page de cette BD est constituée d’un dessin, souvent sur une planche et parfois sur une double page. Le contraste fort du noir et blanc est atténué par une technique de petites tâches noires qui créent des zones de gris et apportent des de l’obscurité. On est bluffé par le talent de William Gropper qui campe en quelques traits ses personnages, ses décors, et nous entraînent ailleurs. Au fil des pages, on s’arrête sur un dessin, une mise en scène, voire une ligne !

Allez Hop ! est une très belle découverte. Une BD à l’histoire et au graphisme qui sait reprendre les codes du cinéma de l’époque, les adapter et donner une force à l’art graphique que le cinéma ne peut donner. Une intrigue classique, un dessin étonnant, le tout servi dans un recueil de qualité aux éditions La Table Ronde.