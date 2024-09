Une bonne rentrée – Margot Soulat – la chronique BD

Le 28 septembre 2024

Un regard tendre et au plus près de l’enfance sur le handicap et l’acceptation de la différence.

Résumé : Moment charnière, la rentrée en 6e apporte son lot de nouveautés pour Grosso-Modo et son frère handicapé Soleil. Les deux enfants partagent la même classe, et Grosso-Modo veille sur son frère. Ce n’est cependant pas toujours facile : Soleil est imprévisible et sollicite constamment son frère, qui se sent déprimé. Mais les pensées de Grosso-Modo se tournent d’abord vers André, ce garçon mystérieux qui aide son père à tenir un stand de poissonnerie. Fort heureusement, l’année passe rapidement : les enfants se rendent en colonies, font des bêtises, et Grosso-Modo découvre de nouvelles émotions.

Critique : Comment grandir avec un frère handicapé sur lequel il faut sans cesse veiller ? Comment accueille-t-on et accepte-t-on ses premiers émois lorsque l’on sort de l’enfance ? Avec Une bonne rentrée, Margot Soulat propose une peinture originale et très sensible du passage de l’enfance à la (pré-)adolescence, en restant au plus près de ses personnages. Sur le plan graphique, l’autrice adopte un dessin naïf qui rappelle (sans le singer) le dessin d’enfant. Ce trait qui ne respecte pas les perspectives s’affranchit totalement des conventions du réalisme : Soleil est ainsi représenté sous la forme d’une boule de la même couleur que l’astre. Le visage de la professeure musclée de 6e, qui impressionne les deux frères, n’est jamais dessiné pour renforcer la sensation de décalage de taille. Tout est perçu à travers le prisme de l’enfant, ce qui rend cette lecture très accessible pour les plus jeunes. S’il possède une certaine radicalité, ce choix esthétique s’inscrit dans une vraie logique narrative. © Margot Soulat / The Hoochie Coochie Une bonne rentrée compresse ou allonge également le temps pour mieux coller aux sentiments des enfants, qui tantôt s’ennuient, tantôt voient les événements passer à grande vitesse. Le dispositif fonctionne plutôt bien. De fait, Margot Soulat s’arrête sur le temps des vacances passées dans la colonie, moment charnière pour Grosso-Modo, qui fraternise avec des camarades, fait ses bêtises, et apprend aussi à mieux accepter la différence de son frère. © Margot Soulat / The Hoochie Coochie Il émane de cet album beaucoup de poésie. Les chansons de Soleil et ses expressions rythment le récit, et l’on ressent une vraie tendresse pour ces deux frères qui s’éloignent de plus en plus : quand Grosso-Modo entre dans l’adolescence, Soleil est condamné – par son handicap – à rester dans l’enfance et à revivre éternellement les mêmes joies et les mêmes frustrations. In fine, Grosso-Modo accepte cet état de fait, et tâche de grandir en veillant sur son frère. Une jolie leçon d’humanité.

152 pages – 23 €

