Une minute de silence – Siegfried Lenz - chronique livre

Le 27 avril 2026
Siegfried Lenz (1926-2014) écrit ce roman introspectif. Il parvient à rendre la mélancolie et la tristesse, à donner quelques clés tout en gardant une part de mystère sur la vie brisée de Stella Petersen.
- Auteur : Siegfried Lenz
- Collection : Pavillons Poche
- Editeur : Robert Laffont
- Genre : Roman
- Nationalité : Française
- Traducteur : Odile Demange
- Date de sortie : 12 mars 2026
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
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Résumé : « Une minute de silence » commence par une cérémonie d’hommage à Madame Petersen, professeur d’anglais récemment décédée. Christian, lycéen, est présent. Au fur et à mesure de la commémoration, il se rappelle Madame Petersen, Stella, et des événements qui ont précédé son décès...
Critique : Siegfried Lenz dépeint avec tact la naissance d’une histoire d’amour et sa fin. La construction, qui démarre pendant la cérémonie d’hommage et alterne flashback et présent, permet de prendre peu à peu conscience du lien qui a uni les deux personnages.
Siegfried Lenz ne joue pas sur le rejet de la communauté devant une histoire qui brise les règles de la morale ; au contraire, il tisse un récit fait de moments tendres, d’incompréhensions, de retrouvailles ; et au fur et à mesure, on découvre que le prétendu secret a été compris par bien des gens, mais que personne ne dit rien, ne reproche rien. Tout reste caché. Et pourtant, le bonheur ne sera pas au bout du chemin.
Christian lui-même semble dépassé par ce qui lui arrive, par ce qu’il ressent. Il sait que ses sentiments risquent forcément de poser un problème, mais il ne sait pas comment le résoudre.
Et les moments passés ensemble sont des instants volés. Siegfried Lenz réussit à rendre cette fragilité flottante, à saisir dans tout ce qu’ils ont de volatil ces regards, ces gestes, ces doutes, et à les partager avec le lecteur.
L’histoire demeure tragique puisque nous savons dès le début de la cérémonie que cela s’est mal fini. Et nous suivons pas à pas les souvenirs qui nous dévoilent l’amour naissant et partagé.
Quand Christian l’évoque, Stella paraît intelligence, belle, athlétique, cultivée, joyeuse, bref, parfaite. Cette image est-elle due à la déformation des souvenirs de Christian, qui idéalise la personne aimée ? Cela fait partie des mystères qui resteront sans réponse. Car nous sommes uniquement du point de vue du jeune homme, par son regard, nous découvrons celui des autres. Et son interprétation des faits est la seule qui nous est présentée.
C’est là où Siegfried Lenz laisse flotter cette incertitude qui n’aura jamais de résolution. C’est aussi ce qui fait la beauté de ce livre : beaucoup de questions, peu de réponses et énormément de mélancolie.
Une minute de silence nous offre une histoire riche en émotions, non-dits, douceur et silence.
144 pages – 9,90 €
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